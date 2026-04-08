×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Yunan albay casusluktan tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 10:01

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nde görevli olan bir albay hakkında, Çin'e NATO'nun kritik bilgilerini sızdırdığı gerekçesiyle tutuklama kararı verildi.

Haberin Devamı

NATO kaynaklardan alınan bilgiye göre, danışmanlık hizmeti veren Malezya menşeli bir şirketin, Linkedin adlı sanal medya uygulaması üzerinden söz konusu albay ile temasa geçtiği tespit edildi.

Malezya menşeili şirketin Çin seyahatine katılan Yunan albayın, bu seyahatte Çin istihbaratı tarafından devşirildiği belirlendi.

KRİTİK BİLGİLERİ ÇİN'E SATMIŞ

Yunan albayın Çin'deki görüşmelerin ardından Çin istihbarat elemanları ile Yunanistan'da da görüşmeler yaptığı, NATO'nun gizli projelerini ve kritik öneme sahip teknolojileri hakkındaki bilgileri para karşılığı sattığı ortaya NATO'nun kritik bilgilerini ortaya çıktı.

Ödemeleri kripto para ile aldığı belirtilen albay, NATO'nun Yunan makamlarını uyarması ve diğer müttefik ülkeleri de bilgilendirmesi üzerine tutuklandı.

Haberin Devamı

Yunan albayın tutuklandıktan sonra hakkındaki iddiaları kabul ettiği ve Çin için casusluk yaptığını itiraf ettiği kaydedildi.

BAKMADAN GEÇME!