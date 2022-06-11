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Yunan aktivist ülkesinin göçmenlere zulmünü anlattı

#Ege#Doğu Akdeniz#İasonas Apostolopulos
Yunan aktivist ülkesinin göçmenlere zulmünü anlattı

Ege ve Doğu Akdeniz’de çeşitli kurtarma operasyonlarında yer alan Yunan aktivist İasonas Apostolopulos, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) düzenlenen bir etkinlikte, Yunan unsurlarının sığınmacılara zulmünü ifşa etti. Apostolopulos, “Dünyada, denizdeki insanları kurtarmak yerine, onları denize atan tek Sahil Güvenlik Yunanistan’da. Yunan makamları, Yunan sahillerine ulaşan sığınmacıları kaçırıp, tekrar denizin ortasına atıyor” dedi.

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Apostolopulos, AP’de 10 Mayıs’ta düzenlenen ve Atina’da önceki gün gündeme gelen etkinlikte, şöyle konuştu: “Yunanistan’da şunlar oluyor: Sığınmacılar Yunan sahillerine geliyor. Yunan makamları kayıp işlemi yapmıyor. Onları gizli yerlerde alıkoyuyor. Cep telefonlarına, pasaportlarına el koyuyor. Sığınmacılar önce Sahil Güvenlik teknelerine bindirilip açık denize götürülüyor. Burada, motorsuz şişme botlara bindirilip denizin ortasında bırakılıyor. Botlara binmeyi reddeden sığınmacılar ise dayak ve işkenceye maruz kalıyor.” 

HÜKÜMET ÖFKELENDİ

Yunan hükümetinin ve sosyal medyada milliyetçi çevrelerin sert tepkisine hedef olan Apostolopulos “Suç örgütü gibi hareket eden biri varsa, o hayatını kurtarmak için kaçan sığınmacı değil, Avrupa ülkeleridir. AB, Yunan Sahil Güvenliği’nin Ege’de işlediği suçları örtbas ediyor” ifadesini de kullandı. Hükümet Sözcüsü Yanis İkonomu, “Türkiye’den kaynaklanan sürekli gerginlik yaşadığımız bir sırada, binlerce insanı kurtaran Sahil Güvenlik unsurlarının, AP’de soydaşları tarafından kalleşçe saldırıya uğramaları, tüyler ürpeticidir” dedi. Aktivist Apostolopulos ise sosyal medya hesabında, “Eğer sınırda sığınmacıları öldürmek vatanseverlik ise vatan haini sayılmayı tercih ederim” diye cevap verdi.

 

 

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#Ege#Doğu Akdeniz#İasonas Apostolopulos

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