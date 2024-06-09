Yunan adasında kaybolan Dr. Mosley'i arama çalışmalarında flaş gelişme: Bir cansız bedene ulaşıldı...

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TV programları ve BBC Radyo 4'daki "Just One Thing" podcastiyle tanınan 67 yaşındaki Mosley'den, 5 Haziran Çarşamba gününden beri haber alınamıyor. Mosley en son Agios Nikolaos plajında yürüyüşe çıkmadan hemen önce görüldü.

Agia Marina sahiline yakın bir yamaçta bulunan cesedin henüz kimlik tespiti yapılmadı.Simi Belediye Başkanı Eleftherios Papakalodouka, cesedin ekipler kameralarla kıyı şeridinde arama yaparken bulunduğunu söyledi.Ceset, Dr. Mosley'in en son görüldüğü Pedi köyünden yaklaşık 30 dakika yürüme mesafesinde, yanında bir şemsiye bulunan bir çitin yanında bulundu.

Polis sözcüsü Konstantia Dimoglidou BBC'ye yaptığı açıklamada ölüm nedenini tespit etmeye çalıştıklarını ve bir suç eylemi sonucu gerçekleşmiş olma ihtimalini elemek zorunda olduklarını söyledi.

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5 GÜNDÜR ARANIYORDU

Yunan yetkililer beş gündür Mosley için kapsamlı bir arama çalışması yürütüyordu.

Zorlu ve sıcak hava koşullarında yapılan çalışmalara itfaiye görevlileri, köpekler, helikopterler, insansız hava araçları, yerel halk ve Simi'den ve ada dışından görevliler katıldı.

Cumartesi günü yayınlanan CCTV kayıtlarında Dr. Mosley olduğu düşünülen bir adamın Çarşamba günü Pedi köyündeki marinanın yanında elinde bir şemsiyeyle yürüdüğü görülüyor.

Arama çalışmalarına dahil olan kişiler burayı "kolay olmayan bir arazi" olarak tanımladı. Kaybolma riskinin yüksek olduğu belirtildi.

Mosley'nin dört çocuğu da adaya ulaştı. Belediye başkanı, eşi Dr. Clare Bailey Mosley'nin de İngiliz arkadaşlarıyla birlikte adada arama yaptığını söyledi.

Sunucunun bu kadar sıcak bir havada neden uzun, muhtemelen zorlu bir yolculuk yapmaya çalıştığı bilinmiyor.

Çarşamba günü polis, Dr. Mosley'nin karısı sahildeyken adanın merkezine doğru yürüyüşe çıktığını, telefonunu konakladıkları yerde bıraktığını söylemişti.

DR. MOSLEY KİMDİR?

İngiliz Michael Mosley, Londra'da tıp okuyup doktor olduktan sonra uzun yıllardır sunucu, belgesel yapımcısı, gazeteci ve yazar olarak çalıştı.

Daily Mail'de köşe yazarlığı yapan Mosley'nin Channel 4'da "İngiltere'yi kim şişmanlattı?" isimli bir programı var.

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Dr. Mosley, aralıklı oruç diyetlerini savunmasıyla biliniyor. Haftada iki gün kalori almayı kısıtlayan, diğer beş gün ise sağlıklı beslenme ve egzersizi içeren 5:2 diyetiyle tanınıyor. Diğer bir diyeti ise kalori alımının en az iki hafta boyunca günde 800 kalori ile sınırlandırıldığı 'Fast 800'.

Eşi Clare Bailey Mosley de doktor, yazar ve sağlıklı yaşam uzmanı.