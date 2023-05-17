Yunan adalılar yönetime tepkili

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Dertlerini haber ajansı Fransız AFP Ajansı’na anlatan Karpathos Adası (Kerpe) sakini Manolis Melaisis, “İkinci sınıf vatandaş gibiyiz. Bir doktor burada bir yıldan fazla kalmıyor. Eczane yok. Yakında okul da kapanacak” dedi. Oniki adalar grubu içinde Rodos’tan sonraki en büyük yerleşime sahip olsa da Kerpe’den başkent Atina’ya haftada sadece iki feribot seferi düzenleniyor. Bu pazar günü Yunanistan’da yapılacak genel seçimler öncesi adalılar, sorunlarına dikkat çekebilmeyi umuyor. Güzel koyları ve lezzetli yemekleriyle turistleri gözdesi adada yaşayan 70 yaşlarındaki Sofia Chatzipapa, “Milletvekilleri, başbakan ve cumhurbaşkanı hepsi buradan gelip geçti. Fotoğraf çekiyorlar, sonra Atina’ya gidip bizi unutuyorlar” dedi. Adanın 200 sakini bulunan Diafani bölgesinde bir banka, postane veya benzin istasyonu da yok. Ada başkenti Pigadia’ya giden tek yol da oldukça virajlı ve bozuk. Sadece 2 öğrencisi kalan okulun gelecek dönem kapanması bekleniyor.