Yunan adalarına Türk ilgisi büyüyor

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Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle’nin haberine göre tatile giden Türk turistlerin yanı sıra Yunan adalarına yatırım yapan ve “Altın Vize” uygulamasına başvuranların arasında Türklerin sayısı giderek artıyor.

YATIRIMLAR 10 KAT ARTTI

2023 yılında Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina’da mutabık kaldığı ‘kolaylaştırılmış vize’ uygulamasının bu yıl da devam etmesi kararlaştırıldı. Ekspres vize uygulaması sayesinde geçen yıl Türkiye’den Yunanistan’a geçen feribot yolcusu sayısı bir önceki yıla göre neredeyse iki kat artarak 1,5 milyona ulaştı. 2025 Mart ayı sonunda, binlerce Türk vatandaşı Ramazan Bayramı tatilini geçirmek üzere Midilli’ye akın etti.

Turizmdeki artışa paralel olarak, Türklerin yaptıkları yatırımlarda da gözle görülür bir artış yaşanıyor. DW’nin haberine göre 2024’te Yunanistan’daki Türk yatırımları, 2022 yılına oranla on kat artarak 548 milyon dolar seviyesine ulaştı. Türk yatırımcılar “Altın Vize” olarak bilinen ve 400 bin Euro’luk gayrimenkul yatırımı karşılığında beş yıl boyunca Yunanistan’da oturma ve Schengen Bölgesi’nde serbest dolaşım hakkı tanıyan program sebebiyle gayrimenkule yöneliyor. 2024’te Altın Vize’ye yapılan toplam 9 bin 289 başvurudan 1356’sı Türk vatandaşlarına ait oldu.