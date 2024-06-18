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Yunan acımasızlığı uluslararası basında... Göçmen botlarını delip Türkiye’ye geri itiyorlar

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#Göçmen Botları#Yunanistan#Sahil Güvenlik
Yunan acımasızlığı uluslararası basında... Göçmen botlarını delip Türkiye’ye geri itiyorlar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 07:00

Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin Akdeniz’de son üç yılda 43 düzensiz göçmenin ölümüne yol açtığı iddia edildi.

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İNGİLİZ kamu yayıncısı BBC’nin yerel basında çıkan haberler, sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları, Türk Sahil Güvenlik kaynakları ve görgü tanıklarının ifadelerine dayandırdığı haberine göre Yunan sahil güvenlik personeli 2020-2023 yılları arasında 15 “geri itme” olayında 43 düzensiz göçmenin ölümüne neden oldu. Görgü tanıkları 9 can kaybının kasıtlı olarak gerçekleştiğini savunuyor.

LASTİK BOTLARLA YOLLUYORLAR

Bazı vakalarda Yunan unsurlar düzensiz göçmenleri doğrudan denize atarken, diğer geri itmelerin çoğunda Yunan sahil güvenliği tarafından adalara ulaştıktan sonra motorsuz lastik botlara bindirilen göçmenlerin Türk karasularına terk edildikleri belirtiliyor. BBC’ye konuşan görgü tanıkları çoğu defa bindirildikleri botların havasının kısa sürede indiğini ve delinmiş olabileceğinden şüphelendiklerini aktarıyor.

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ATİNA REDDEDİYOR

Yunanistan’da resmi makamlar daha önce de çeşitli vesilelerle gündeme gelen geri itme iddialarını şiddetle reddediyor. Öte yandan BBC’nin haberinde muhabirleri röportaj sırasında 12 düzensiz göçmenin bir Yunan sahil güvenlik botundan şişme bota bırakılmasını içeren videoyu eski bir sahil güvenlik çalışanına gösterdiği aktarılıyor. İlgili kişinin röportaja ara verildiği sırada mikrofonun kapalı olduğunu düşünerek başkasıyla yaptığı telefon görüşmesinde Yunanca “Bunu neden güpegündüz yaptıklarını bilmiyorum. Kesinlikle yasa dışı ve uluslararası bir suç” dediği belirtiliyor.

 

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#Göçmen Botları#Yunanistan#Sahil Güvenlik

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