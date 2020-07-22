Yunan 24 Temmuz’u ‘yas günü’ ilan etti

Atina Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Yunan Kilisesi lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos, “24 Temmuz Ortodoksluk, Hıristiyanlık ve Helenizm için yas günüdür” dedi ve 1453 yılında İstanbul’un Osmanlı tarafından fethi sırasında Bizanslıların okudukları duaların o gün tüm kiliselerde okunacağını söyledi. Atina Başpiskoposu, “dünyanın büyük ülkelerinin kendi çıkarları uğruna” Türkiye’nin kararına tepki göstermemesini de eleştirdi.