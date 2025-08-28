×
Dünya Haberleri

Yumurta, et, süt ve daha nicesi… Gazze’ye 430 temel gıdanın girişi yasak

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 07:00

GAZZE Hükümeti Medya Ofisi, İsrail’in aralarında yumurta, kırmızı et, tavuk, balık, peynir, süt ürünleri, meyve, sebze, besin takviyeleri ve hamile kadınlar ile hastalar için hayati öneme sahip gıdaların da bulunduğu 430 temel gıda maddesinin Gazze Şeridi’ne girişini engellediğini açıkladı.

Açıklamada, 2.4 milyonluk nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için günde en az 600 yardım tırının girmesi gerektiği ancak günde sadece ortalama 88 tırın girdiği kaydedildi. Savaştan dolayı altyapının zarar görmesi nedeniyle yardımların gerekli noktalara ulaşamadığı belirtildi. Medya ofisi, “İsrail’e destek veren ülkeleri de bu insani dramdan sorumlu tutuyoruz” diyerek Birleşmiş Milletler’e ve uluslararası topluma ‘Gazze’nin acısını durdurun’ çağrısında bulundu.

DÖVİZ BÜROSUNA BASKIN

İsrail Batı Şeria’da da insan haklarına aykırı eylemlerde bulunmaya devam ediyor. İsrail ordusu, önceki gün Batı Şeria’nın Ramallah kentine baskın düzenledi. Baskın sırasında 27 kişi yaralandı, beş kişi gözaltına alındı. Öte yandan İsrail askerleri, operasyon sırasında bir yerel döviz bürosunu da bastı. Hamas’a para transferi yaptığı iddia edilen bürodan yaklaşık 1.5 milyon Şekel (447 bin dolar) ele geçirildi.

