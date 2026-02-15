×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Yumruklu kavga uçağı indirdi

Güncelleme Tarihi:

#Jet2 Havayolu#KAVGA#Yolcu
Yumruklu kavga uçağı indirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 07:00

Antalya-Manchester seferini yapan Jet2 Havayolu’na ait uçak, yolcular arasında çıkan kavga yüzünden Brüksel’e acil iniş yaptı. 2 yolcu gözaltına alındı ve uçuşlardan ömür boyu men edildi.

Haberin Devamı

Olay dün gece Jet2 Havayolu’nun LS896 sefer sayılı Antalya-Manchester uçağında meydana geldi. Antalya’dan havalanan uçakta yolcular arasında iddiaya göre ırkçı söylemler nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Bazı yolcuların uçak koridorunda birbirine yumruk atarken, diğer yolcular bağırarak tepki gösterdi ve kavgayı ayırmak istedi. Kabin ekibinin müdahalesine rağmen kavganın sürmesi üzerine pilot, Brüksel Havalimanı’na acil iniş yaptı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 yolcu, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edildi. Kavga anı ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

MASRAFLARI ÖDEYECEKLER

Jet2 Havayolu’ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, “Bu iki yolcu polis tarafından uçaktan indirildi ve uçuşumuz Manchester’a devam etti. Söz konusu yolcuları ömür boyu uçuş yasağıyla cezalandırıyoruz. Ayrıca bu yönlendirme nedeniyle oluşan tüm masrafları kendilerinden tahsil edeceğiz” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jet2 Havayolu#KAVGA#Yolcu

BAKMADAN GEÇME!