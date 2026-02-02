×
Yumruğu yedi kel göründü

#Boks#Jarrell Miller#Kingsley Ibeh
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 07:00

ABD’nin New York kentindeki Madison Square Garden’da yapılan Jarrell ‘Big Baby’ Miller ve Kingsley Ibeh arasındaki ağırsıklet boks müsabakasında ilginç bir an yaşandı.

Maçın ikinci raundunda Miller’ın peruğu rakibi Ibeh’den aldığı darbelerle yerinden çıktı. Miller’ın yediği yumruk sonrası peruğu önden kalkarak kısmen açıldı. Miller, raundu tamamladıktan sonra köşesinde peruğunu tamamen çıkarıp gülerek seyircilere attı. Miller peruk kazası yaşasa da, müsabakayı puanla kazanmayı başardı. Maç sonrası ringde başını ovuşturan boksör, olayı espriyle karşıladı. 37 yaşındaki boksör, annesinin evinde bulduğu bir şampuanı kullanmaya başlayınca saçlarının döküldüğünü söyledi.

