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Yüksek gerilim sonrası Ankara-Tel Aviv-Şam hattında diplomasi trafiği

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#İsrail#Suriye#Türkiye
Yüksek gerilim sonrası Ankara-Tel Aviv-Şam hattında diplomasi trafiği
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 07:00

Ankara-Tel Aviv-Şam hattında, geçen hafta İsrail’in Suriye’deki Ebu Zuhur Hava Üssü’ne yönelik saldırısının ardından yükselen gerilimi düşürmek için diplomatik çabalar sürüyor.

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İsrail’in hem Türkiye hem de Suriye ile temas kurduğu belirtilirken, ABD merkezli Axios’a konuşan iki kaynağa göre Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile Mossad Direktörü Roman Gofman, önceki gün Ürdün’de ABD arabuluculuğunda buluştu. Görüşmede, Ebu Zuhur saldırısının ardından İsrail-Suriye geriliminin azaltılması, İsrail saldırılarını durduracak mekanizmaların kurulması, güvenlik anlaşması müzakerelerinin canlandırılması ve Türkiye-İsrail geriliminin Suriye’ye yansımasını önleme çabaları ele alındı.

Şeybani, Reuters’a verdiği röportajda ise İsrail ile güvenlik anlaşmasına ilişkin müzakerelerin yakın zamanda yeniden başlamasını beklediklerini belirtmiş, Şam’ın önceliğinin İsrail saldırılarını durdurmak olduğunu vurgulamıştı.

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Yüksek gerilim sonrası Ankara-Tel Aviv-Şam hattında diplomasi trafiği

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İsrail’in ayrıca Ankara ile de doğrudan çatışmayı önlemeye yönelik gizli bir iletişim kanalı kurduğu aktarılıyor. İsrail’in Kanal 2 televizyonuna konuşan bir güvenlik yetkilisi, kanalın Suriye sahasındaki “yanlış anlaşılmaları” ve olası askeri kazaları önlemeyi amaçladığını belirterek, Tel Aviv’in Türkiye’yi düşmana dönüştürmek istemediğini söyledi. Aynı yetkili, iletişim kanallarının sonuçsuz kalması durumunda askeri opsiyonlar seçeneğinin de göz ardı edilmeyeceğini söyledi. Bölgede yaşanan gerilim sonrası ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack da İsrail, Türkiye ve Suriye arasında çatışmasızlık mekanizması kurulması ve diyalog hattı oluşturulmasını önermişti.

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#İsrail#Suriye#Türkiye

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