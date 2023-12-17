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Yüksek dozda ketamin sonu oldu

Güncelleme Tarihi:

#Friends#Matthew Perry#Ketamin
Yüksek dozda ketamin sonu oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 07:00

Dünyaca ünlü Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry’nin ölüm nedeni belli oldu.

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Ekim ayının sonunda 54 yaşındaki yaşamını yitiren ünlü oyuncunun otopsi raporuna göre, evinin bahçesindeki jakuzide ölü bulunan aktör, güçlü bir yatıştırıcı olan ketaminin akut etkileri sebebiyle bilincini kaybederek boğularak yaşamını yitirdi. Yapılan testler, Perry’nin vücudunda bulunan ketamin miktarının, cerrahi amaçlı olarak genel anestezide kullanılan doz aralığındaki kadar yüksek seviyede olduğunu ortaya koydu. Olay raporunda, oyuncunun ölümü “kaza” olarak nitelendirildi.

 

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#Friends#Matthew Perry#Ketamin

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