YR4 Dünya’ya çarpabilir... Olasılık yüzde 3.1’e yükseldi

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Son verilere göre, 2024 YR4 asteroidinin 7 yıl içinde Dünya’ya çarpma olasılığının yüzde 3.1’e yükseldiği ifade edildi. Çapının yaklaşık 54 metre olduğu tahmin edilen gök cisminin, ancak büyük bir şehri “yok edebileceği” ve çarpma anında yaklaşık 8 megaton enerji açığa çıkarabileceği bilgilerine yer verildi.

Biliminsanları, asteroidin Dünya’yı ıskalama olasılığının hâlâ yüzde 96.9 olduğunu belirtti. 27 Aralık 2024’te Şili’deki Rio Hurtado teleskobu tarafından tespit edilen 2024 YR4’ün Dünya’ya çarpma riski ilk olarak yüzde 1.33 olarak açıklanmış, bu rakam daha sonra yüzde 2 olarak güncellenmişti. Diğer yandan gök cisminin çarpabileceği yerler arasında ise Pasifik’in doğusu, Güney Amerika’nın kuzeyi, Afrika ve Güney Asya gösteriliyor.