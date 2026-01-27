YPG'ye Batı desteği sona erdi: Terör örgütü yolun sonuna geldi

Haberin Devamı

Alman basınında yayımlanan bir analiz, terör örgütü YPG’nin Suriye’deki konumunun hızla zayıfladığını ortaya koydu. Değerlendirmede, YPG'nin hem askeri hem de siyasi alanda destek kaybettiği bildirildi. YPG’nin PKK ile olan bağlantısının uluslararası alanda ciddi bir sorun yarattığı kaydedildi.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütü YPG’nin askeri ve siyasi olarak yalnızlaştığını yazdı. YPG’nin PKK ile bağlantısı ve ABD ile bozulan ilişkilerinin örgütü çıkmaza sürüklediği ifade edildi. YPG'nin yarı bağımsız bir yapı kurma hedefinin sona erdiği belirtildi.

YPG'nin binlerce DEAŞ militanının tutulduğu El-Hol kampını Suriye hükümet güçlerine devretmeden çekilmesi Pentagon'da öfkeye yol açtı. ABD, YPG'nin yarattığı güvenlik tehdidi, Suriye hükümetine entegre olmayı kabul etmemesi ve sivillere yönelik ihlaller sonucunda terör örgütüyle arasına mesafe koymaya karar verdi.

Haberin Devamı

ABD İLE YPG ARASINDA DEAŞ GERİLİMİ

Suriye ordusu ile YPG arasındaki çatışmaların son dönemde yoğunlaştı. Çatışmalar, Fırat'ın doğusundaki hapishanelerde tutuklu bulunan DEAŞ militanlarını Irak'a nakletme kararı alan ABD yönetimini endişelendirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı, cumartesi akşamı yaptığı açıklamada ateşkesin 15 gün uzatıldığını duyurdu. Bakanlık kararın, ABD'nin binlerce DEAŞ teröristini bölgeden nakletme çabalarına destek amacı taşıdığını ifade etti.

Washington, DEAŞ terörünün yükselmesi olasılığı nedeniyle YPG'ye yönelik tutumunu sertleştirdi. YPG'nin bazı DEAŞ tutuklularını serbest bırakması ve hapishaneleri Suriye hükümetine devretmeden terk etmesi, ABD'nin tepkisine neden oldu.

FAZ, YPG’nin uzun süredir dayandığı ABD desteğinin artık sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Beyaz Saray'ın, YPG'nin Şam yönetimiyle anlaşmaya yanaşmamasından rahatsızlık duyduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

HESAPLAŞMA HAZIRLIĞI

Şam yönetimi ile terör örgütü arasındaki mücadelede askeri gerilim sürüyor. Her iki taraf da olası bir hesaplaşmaya hazırlanıyor. Suriye birliklerinin hızlı ilerleyişiyle sahada büyük gerileme yaşayan YPG, 14 maddelik anlaşmaya net bir yanıt vermedi. Anlaşma, terör örgütünün ve özerk yapının feshedilmesini öngörüyor.

Gözden Kaçmasın Suriye'nin kuzeyinde tahliye süreci başladı Haberi görüntüle

Fakat mart ayında olduğu gibi, YPG anlaşmanın hayata geçirilmesini engelliyor. Terör örgütü, kontrol ettiği bölgelerin Suriye devletine entegre edilmesini kabul etmiyor. YPG, silahlı kanadını feshetmek ve fiili bağımsızlığından vazgeçmek istemiyor.

SURİYE'DE DURUM DEĞİŞTİ

Haberin Devamı

FAZ'ın değerlendirmesine göre YPG/SDG, uzun süre Washington'ın ortağı olmanın kendisine yeterli koruma sağladığına inandı ancak bu durum artık değişti. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, birkaç gün önce X'te yayınladığı açıklamada, "geçmişte YPG'nin DEAŞ'a karşı savaşta ortakları olduğunu ancak bu durumun artık değiştiğini" belirtti.

Barrack, artık durumun Esad rejimi dönemindeki gibi olmadığını ve Suriye'nin DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun parçası olan tanınmış bir hükümeti bulunduğunu kaydetti. Alman gazetesi bu mesajın, "terör örgütünün özel statüsünün artık geçmişte kaldığını açıkça ortaya koyduğunu" ifade etti. Ayrıca ABD'li diplomatların bu durumu, terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'ye kapalı kapılar ardında net bir şekilde ilettiği kaydedildi.

Haberin Devamı

BAĞIMSIZ YAPI HAYALİ SONA ERDİ

FAZ, YPG’nin yıllardır hapishaneler ve El-Hol kampını uluslararası topluma karşı bir baskı aracı olarak kullandığını belirtti. Batılı ülkelerin, kendi vatandaşları olan tutuklu DEAŞ mensuplarını geri almaktan kaçındığı hatırlatıldı. Bu durumun YPG’ye geçici bir manevra alanı sağladığı ifade edildi.

Ancak mevcut durum ve YPG'nin Batı'ya yönelik suçlamaları, örgütün çaresizliğini ortaya koydu. Batılı uzmanlar, YPG’nin çöküşten kaçma şansı olmadığını bildirdi. Analizde, UYPG'nin yarı bağımsız bir yapı kurma hayalinin sona erdiği bildirildi.

YPG'NİN İKİYÜZLÜ SÖYLEMLERİ

Haberin Devamı

Haberde, YPG kadrolarının ve destekçilerinin, Batı'nın desteğini çekmesini “ihanet” diye nitelediği belirtildi. Öte yandan FAZ, YPG'nin geçmişteki eylemlerinin de Batı tarafından onaylanmadığını ve Suriye'deki durumun ABD ve Avrupa için "karmaşık" olduğunu belirtti. 2011’de Esad karşıtı ayaklanmalar sırasında YPG’nin büyük ölçüde tarafsız kaldığı hatırlatıldı.

YPG’nin, zamanla Suriye’nin önemli petrol sahalarını kontrol altına aldığı ve Esad rejimiyle ticari ilişkiler yürüttüğü aktarıldı. Bu durumun, örgütün “özgürlük mücadelesi” söylemiyle tezat oluşturduğu vurgulandı.

YPG İLE PKK İLİŞKİSİ

FAZ ayrıca YPG’nin PKK ile yakından bağlantılı olduğunu açıkladı. Bu durumun, örgütün uluslararası alandaki algısını olumsuz etkilediği kaydedildi. Alman gazetesi, YPG’nin PKK kadrolarıyla dolu bir silahlı yapı kurduğunu belirtti. Bu yapının sivillere karşı sert baskı yöntemleri uyguladığı ifade edildi.

İNFAZ, İŞKENCE VE TERÖRE SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

Avrupa Birliği İltica Ajansı’nın 2023 tarihli raporuna atıf yapan gazete, YPG’nin yargısız infazlar, keyfi tutuklamalar ve işkenceye karıştığını yazdı. Bazı vakaların ölümle sonuçlandığı raporda yer aldı. Ayrıca 2022’ye kadar çocukların zorla silah altına alındığı belirtildi.

FAZ’ın 2022’de Rakka’ya yaptığı ziyarette, yerel yönetimin başlangıçta şeffaf bir görüntü verdiği aktarıldı. Ancak eleştirel röportaj yapan bir eczacının kısa süre sonra tutuklandığı ve serbest kaldığında vücudunda işkence izleri bulunduğu kaydedildi. Bu olayın halkta tepki yarattığı ifade edildi.

ARAP AŞİRETLERİNİN AYAKLANMASI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın YPG’ye karşı askeri harekat başlatmasının ardından Arap aşiretleri terör örgütüne karşı ayaklandı. YPG bünyesindeki Araplar firar etti ya da taraf değiştirdi. FAZ, bu durumun örgütün PKK bağlantıları nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini ve YPG'nin hareket kabiliyetini kaybettiğini söyledi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung’un değerlendirmesi, terör örgütü YPG’nin hem ABD ile ilişkilerinde hem de Suriye sahasındaki askeri ve siyasi konumunda ciddi bir zayıflama yaşadığını ortaya koydu. Haberde, örgütün PKK ile bağlantısı, Şam yönetimiyle süren çatışmalar ve Washington’un tutumundaki değişimin, YPG’nin yarı bağımsız yapı hedefini fiilen sona erdirdiği kaydedildi.