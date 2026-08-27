YPG'nin kendini feshetme kararı İsrail'de geniş yankı uyandırdı: 'Türkiye'nin büyük zaferi... Tel Aviv'e stratejik tokat'

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Terör örgütü YPG'nin kendini feshetme kararı İsrail'de geniş yankı uyandırdı. İsrailli basın kuruluşları, YPG'nin devre dışı kalmasıyla Türkiye'nin çok önemli bir stratejik zafer kazandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki hamleleriyle İsrail'e "stratejik bir tokat" attığı vurgulanan haberlerde, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ve Suriye ile bölgesel rekabette stratejisini değiştirmeye karar verdiği bildirildi.

Suriye ordusunun baskısı ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonucunda YPG, kuzey Suriye'deki sözde özerk yönetiminden vazgeçti. Terör örgütü, daha önce İsrail ile yakın ilişkiler kurmuştu. İsrail basını, fesih kararını Ankara'nın bölgedeki en çarpıcı hamlesi olarak değerlendirirken, Ankara'nın izlediği stratejiyle son 24 saatte bölgedeki bütün denklemleri değiştirecek bir süreci mümkün kıldığına dikkat çekti.

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Suriye ordusu, ocak ayında düzenlediği operasyonlarla terör örgütünün ülkenin kuzeydoğusundaki yapılanmasını çökertmişti.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK ZAFERİ"

İsrail merkezli Maariv gazetesi, YPG'nin entegrasyon kararını "Türkiye, Suriye'de büyük bir zafer kazandı" başlığıyla servis etti. Haberde, bu hamlenin İsrail'e stratejik bir tokat niteliğinde olduğu vurgulandı.

İsrail'deki savunma teşkilatı ve akademik çevrelerin, Tel Aviv hükümetinin stratejik işlevsizliğinin İsrail'i bölgedeki paydaşların diktelerine uymaya ittiğine inandığı ifade edildi. Türkiye'nin ise şu anda İsrail savunma teşkilatı tarafından "düşman devlet" olarak değil, "çatışma halindeki bir devlet" olarak tanımlandığı bildirildi. Haberde, İsrail'in Türkiye ile tansiyonu düşürmek için Suriye yönetimiyle bir anlaşmaya varmak istediği söylendi.

İsrail güçleri, Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri'ni işgal altında tutuyor. Netanyahu hükümeti, Suriye'ye ait topraklardan çekilmeyeceğini duyurmuştu.

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'TÜRKİYE İLE SAVAŞ OLASILIĞI SIFIR'

ABD merkezli Al Monitor'a konuşan İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, "Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu unutmamalıyız. Türkiye ile savaş olasılığı sıfır" ifadesini kullandı.

Kaynak, İsrail'in taktiklere odaklanmak yerine bölgesel istikrar açısından stratejik düşünmesi gerektiğini belirtti. İsrailli başka bir savunma yetkilisi ise Suriye konusunda İsrailli yetkililer arasında görüş ayrılıkları olduğunu dile getirdi.

'İSRAİL TUTUMUNU TERSİNE ÇEVİRDİ'

MOSSAD Başkanı Roman Gofman'ın, Suriye ile geçici bir anlaşma konusunda görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü. İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, bu görüşmelerin İsrail'in daha önce Suriye-Türkiye ittifakını engellemeye odaklanan saldırgan tutumunun tersine çevrilmesi anlamına geldiği yorumunu yaptı. Gofman, pazar günü Ürdün'de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelmişti.

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GERİLİMİ AZALTMA ÇABALARI

İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv yönetimi, Ankara ve Şam ile gerilimi azaltmak için çalışıyor. İsrail, 18 Ağustos'ta Suriye'nin kuzeyindeki Ebu el-Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırının ardından saldırgan politikasının ters teptiğini gördü. İsrailli bir kaynak, bu çabanın, Tel Aviv ile Suriye arasında bir anlaşma için bastıran ABD Başkanı Donald Trump'ı yatıştırma ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeniden seçilme çabasına Trump'ın desteğini kazanma arzusunu yansıttığını belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan başka bir kaynak, Tel Aviv'in stratejik düşünmesi gerektiğini savunarak, Netanyahu'nun Suriye ile barış yapmasının Trump'ı etkileyebileceğini ifade etti. Netanyahu'nun Suriye ile yapılacak bir anlaşmada iş birliği yapması, Trump'ın desteğini kazanma şansını artırabilir.

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İSRAİL'DEKİ TÜRKİYE KARŞITI PROPAGANDA

Yedioth Ahronot'un haberinde, Mind Israel Enstitüsü'nden kıdemli araştırmacı Udi Abental'in, Türkiye'nin İsrail'in düşmanı olmadığı görüşüne yer verildi.

Abental, İsrail'de yürütülen Türkiye karşıtı kampanyanın, 27 Ekim seçimleri öncesinde hükümetin aşırı sağcı seçmenlere hitap etme amacından kaynaklandığını belirterek, "Türkiye'nin bölgesel nüfuzu ve çıkarlarının bazen İsrail'inkilerle çatışması söz konusu olsa da Türkiye'yi düşman olarak görmenin siyasi bir hata olduğunu" savundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani

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İSRAİL'İN ÇOK CEPHELİ KRİZİ

İsrail ordusu, çok sayıda cephede aynı anda savaşmak zorunda kaldı. İsrail güçleri çarşamba günü Lübnan'daki Beaufort Kalesi ve Ali Tahir Tepesi'nde faaliyet gösteren 400'den fazla Hizbullah altyapısı ile çok sayıda silahı imha ettiğini duyurdu. Gazze'de iki tümenle işgal harekatını sürdüren İsrail ordusu, Hamas'ın meydan okumalarına karşı zorlanıyor. İsrail ordusunun yedi ayrı cephede dağınık durumda olması ve lojistik sorunlar, Tel Aviv yönetimini diplomatik çözüm arayışına itiyor.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki mevzilerinden "İsrail tehditlerle karşı karşıya kaldığı sürece" geri çekilmeyeceğini belirtmişti.