HABERLERDünya Haberleri

YPG’den Tabka’da bomba tuzaklı tünel ağı

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#YPG#Tabka
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 07:00

Suriye’de YPG’den kurtarılan Rakka’ya bağlı Tabka beldesinde örgütün kilise, hastane, belediye binası gibi sivil yerleşimlerin altına kilometrelerce uzunlukta tünel ağı kazdığı ortaya çıktı.  

 TERÖR örgütü YPG, Rakka vilayetine bağlı Fırat kıyısındaki Tabka beldesini 2017’den beri işgal altında tutuyordu. Suriye ordusu düzenlediği operasyonla 18 Ocak’ta Tabka beldesini terörden arındırdı. YPG’nin 8 yıldan uzun süredir işgal ettiği beldede büyük altyapı eksikliği dikkat çekerken kazdığı bazı tünellerin girişleri yollarda ilerlerken dahi görülüyor. Suriye ordusu, beldenin güvenliğini üstlenmiş durumda.

KAPILARLA ŞEHRE ÇIKIŞ

Suriye ordusunun patlayıcı imha ekipleriyle YPG’nin beldede kazdığı tünel ağı görüntülendi. Tabka’nın Fırat Nehri kıyısında bombardımanla yıkılmış bir binanın içine ilerleyince tünelin girişi ortaya çıkıyor. Yerin altına indikten sonra tünel boyunca ilerlerken roketatar başlıkları ve yüksek kalibreli mermi kovanları dikkati çekiyor. Suriye askerlerinin aktardığına göre, tünel ağının içindeki kapılardan şehirdeki farklı noktalara ilerleniyor.

YPG’den Tabka’da bomba tuzaklı tünel ağı

Suriye askerleri beldede güvenliği sağlıyor.

İNTERNET, ELEKTRİK, OPERASYON ODASI...

İnternet ve elektrik sistemi kurulu tünel ağından ilerledikçe ev gibi döşenmiş bir bölüme ulaşılıyor. “Operasyon odası” olarak kullanıldığı belirtilen bu bölümde mutfak, banyo, koğuş gibi bölümler var. Terör örgütü YPG’nin terör saldırılarında kullandığı insansız hava aracının parçaları hâlâ burada bekliyor. Fırat Nehri’ndeki karşı kıyılarına nazır, roketatar, havan ve keskin nişancıların yerleştirileceği mevziler de tünel ağında yer alıyor. Suriye askerlerinin ifadelerine göre, kilometrelerce uzayan tünel ağlarından biri de beldedeki hastaneye ulaşıyor. YPG’nin bölgeden çekilmeden önce gerek tünellerde gerekse belde çevresinde bazı noktalara patlayıcı tuzakladıklarını aktaran Suriye askerleri, tünel ağındaki bazı noktalara hâlâ daha ulaşamadıklarını, patlayıcıları temizleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.        

YPG’den Tabka’da bomba tuzaklı tünel ağı

Elektrik sistemi de olan tünellere hem silahlar gizlenmiş hem de mutfaktan banyoya operasyon odaları kurulmuş.

KİLİSE ALTINA BOMBA DEPOSU

Tabka beldesinde terör örgütü YPG’nin tünel kazdığı diğer bir nokta DEAŞ’ın burayı ele geçirdiği 2014’te patlattığı bir kilisenin altı. Kilisenin yıkık iskeleti, üzerindeki hac ayakta duruyor; buna karşın alt kata inildiğinde burada terör örgütü YPG’nin mabedin altına kazdığı tünelin girişi bulunuyor. Kilisenin altındaki YPG’nin terör tüneli de beldedeki diğer yeraltı ağıyla bağlanıyor. Suriye askerleri, burada depo benzeri bir bölümde bulunan İHA ile atılan bomba, havan mermileri ve hazırlanmış el yapımı patlayıcıları gösterdi.

YPG’den Tabka’da bomba tuzaklı tünel ağı

Suriye ordusunca ortaya çıkarılan tüneller görüntülendi. Tünel ağlarındaki kapılardan beldenin farklı yerlerine çıkılıyor.

 

 

