YPG temsilcisi İsrail meclisinde: İsrailli siyasetçiler ile bir araya geldi

#YPG#İsrail#Amichai Chikli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 14:37

İsrail, Suriye ordusunun düzenlediği operasyonlarla bir çok bölgeyi elinden kurtardığı terör örgütü YPG'nin işgali altındaki bölgelerdeki sözde özerk yönetimin bir temsilcisini mecliste ağırladı. YPG temsilcisinin İsrail meclisine geldiğini duyuran İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, YPG temsilcisi ile İsrailli siyasetçiler arasında görüşmeler ayarladığını bildirdi.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Rojava'daki Kürt azınlığın yanında durmaktadır." iddiasında bulundu.

Terör örgütü YPG'nin işgali altındaki bölgelerdeki sözde özerk yönetimin temsilcisi Azad Halil'i İsrail meclisinde ağırladıklarını belirten İsrailli bakan, Halil'i, Likud'un Dürzi Milletvekili Afif Abed ve İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi Üyesi Milletvekili Amit Halevi ile bir araya getirdiğini kaydetti.

Chikli'nin paylaşımına cevap olarak X hesabından açıklama yapan sözde özerk yönetimin temsilcisi, İsrail'de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli

YPG'DEN İSRAİL İLE DOSTLUK MESAJI

Terör örgütü YPG'nin işgali altındaki bölgelerdeki sözde özerk yönetimin temsilcisi, İsrailli siyasetçilere dostluk mesajı verdi.

Suriye ordusu terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarda Fırat’ın doğusunda Deyrizor ve Rakka kent merkezi ve kırsalını terörden kurtarmıştı.

Suriye Hükümeti, YPG ile 2 Şubat'ta yürürlüğe giren anlaşma gereği, örgütün işgalindeki Haseke kenti ve Kamışlı ilçesinde de konuşlanma ve buraları teslim alma sürecini başlatmıştı.

