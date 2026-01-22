×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

YPG/SDG, sivillere patlayıcılarla tuzak kurdu

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#YPG/SDG#Terör Örgütü
YPG/SDG, sivillere patlayıcılarla tuzak kurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 15:15

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin daha önceden işgal ettiği ve Suriye ordusunun kurtardığı bölgelerde, örgütün sivillerin kullanacağı "konserve kutuları ve çay kutularını" patlayıcılarla tuzakladığı görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada, terör örgütünün Haseke kentinde, terk ettiği bazı araçları da patlayıcılarla tuzakladığına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Haberin Devamı

Suriye ordusu ve terör örgütü YPG/SDG arasında 20 Ocak Salı akşamı 4 gün süreyle bir ateşkes sağlandı. Suriye ordusu, son dönemde Halep kırsalı, Rakka ve Deyrizor'da birçok bölgeyi YPG/SDG'den kurtardı.

YPG/SDG'nin işgal ettiği bölgelerden çekilirken sivillerin kullanacağı eşyaları patlayıcı düzenekle tuzakladığı görüntüler gelmeye başladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, herhangi bir etiket olmayan metal bir konserve yiyecek kutusunun patlayıcı düzenekle tuzaklandığı görüldü.

Aynı şekilde, bir çay kutusunun altında da kabloların bulunduğu ve patlayıcı düzenekle tuzaklandığı görüntüler paylaşıldı.

YPG/SDG, sivillere patlayıcılarla tuzak kurdu

Haberin Devamı

EVLER VE ARAÇLAR DA TUZAKLANMIŞTI

Suriye Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü, 21 Ocak Çarşamba yaptığı açıklamada, terör örgütünün, konuşlandığı bazı bölgelerde geçit, tünel ve girişlerin yanı sıra kaldıkları evlere, ev eşyaları ile araçlara patlayıcı yerleştirdiği; taş ve tuğla görünümlü düzenekler oluşturduğunu aktarmıştı.

Gözden Kaçmasınİsrail, YPG/SDG konusundaki tutumunu açıkladıİsrail, YPG/SDG konusundaki tutumunu açıkladıHaberi görüntüle

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin kuzey bölgelerinden çekilmeden önce yerleştirdiği patlayıcıların infilakı sonucu can kayıpları yaşandığını açıklamıştı.

Kutsal değerlerin ciddi şekilde ihlal edildiğini vurgulayan Suriye ordusu, camiler ile çok sayıda Kur'an-ı Kerim'in de tuzaklanarak uygunsuz yerlere konulduğu bilgisini paylaşmıştı.

Suriye ordusu, Rakka ve Deyrizor illeri ile Halep'in doğu kırsalındaki sivillere, "hiçbir şüpheli cisim ve eşyaya yaklaşmamaları, güvenlikleri için durumu derhal yetkililere bildirmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Gözden KaçmasınSuriyede YPG/SDGnin bıraktığı tuzaklar sivilleri öldürdüSuriye'de YPG/SDG'nin bıraktığı tuzaklar sivilleri öldürdüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#YPG/SDG#Terör Örgütü

BAKMADAN GEÇME!