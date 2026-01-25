×
HABERLER

YPG/SDG kontrolündeki bölgeye insani koridorlar açıldı: Aktan'da yüzlerce kimlik kartı bulundu, sahipleri kayıp

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Aktan Hapishanesi#YPG/SDG
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 17:05

Suriye ordusu, Rakka-Haseke ve Halep kırsalında 2 insani koridor açtı. Öte yandan, terör örgütü YPG/SDG'nin terk ettiği Aktan Hapishanesi çevresinde, alıkonulan yüzlerce kişiye ait kimlik kartları bulundu. Yakınları Aktan'da tutulan insanlar, hapishane önünde sevdiklerinin bulunması için "umut nöbetini" sürdürüyor.

Suriye ordusu, insani yardım ve acil vakaların geçişi için Rakka–Haseke ve Halep kırsalında iki ayrı insani koridorun devreye alındığını bildirdi. Yetkililer, söz konusu koridorların insani yardımların ulaştırılması ile acil ve hassas insani vakaların güvenli geçişi amacıyla tahsis edildiğini kaydetti.

YPG/SDG işgalinden kurtarılan Rakka'daki Aktan Hapishanesi'nde ise yaşanan insani dramın izleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Terör örgütünün terk ettiği hapishane çevresinde, içlerinde çok sayıda kadına ait olan yüzlerce kimlik kartına rastlandı. Yakınlarından yıllardır haber alamayan aileler, dondurucu soğuğa rağmen hapishane kapısında umutla bekliyor.

YPG/SDG kontrolündeki bölgeye insani koridorlar açıldı: Aktan'da yüzlerce kimlik kartı bulundu, sahipleri kayıp

TERÖR ÖRGÜTÜ, ÇOK SAYIDA GENCİ ALIKOYDU

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ve Kamışlı bölgelerinde, terör örgütü YPG'nin açtığı ateş sonucu 2 gencin yaşamını yitirdiği bildirildi. YPG'nin saldırıları sonucu bir gencin Haseke'de, diğer bir gencin ise Kamışlı kırsalındaki El-Garika köyünde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye ve YPG arasında yapılan ateşkes sürecinin devam ettiği bölgede, YPG çok sayıda ihlal yaptı. Haseke ilinin kuzeyindeki Derbesiyye bölgesinde YPG güçlerinin çok sayıda ihlal yaptığı ve bölgede çok sayıda genci alıkoyduğu belirtildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, dün terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00’ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edilmişti.

YPG/SDG kontrolündeki bölgeye insani koridorlar açıldı: Aktanda yüzlerce kimlik kartı bulundu, sahipleri kayıp

İNSANİ KORİDORLAR DEVREDE

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, ilgili vilayetlerle koordinasyon içinde iki insani koridor oluşturulduğunu belirtti. Buna göre ilk koridor, Haseke Valiliği ile koordinasyon kapsamında Rakka–Haseke yolu üzerinde, Tel Davud köyü yakınında kuruldu.

Suriye resmi ajansı SANA’nın aktardığına göre, ikinci insani koridor ise Halep Valiliği ile koordinasyon çerçevesinde, M4 karayolu üzerindeki Aynularab kavşağında, Nur Ali köyü yakınında faaliyete başladı.

YPG/SDG kontrolündeki bölgeye insani koridorlar açıldı: Aktanda yüzlerce kimlik kartı bulundu, sahipleri kayıp

AYNULARAB'A İNSANİ YARDIM

Suriye hükümeti, terör örgütü YPG işgalindeki Aynularab’a 24 araçtan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi. Halep Valiliği koordinesinde Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım malzemelerinden oluşan konvoy Halep’ten hareket etti.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG ile geçici ateşkesinin 15 gün süre uzatılmasının ardından ateşkesin ilk gününde kış yardım malzemeleri Aynularab’a gönderildi. Halep Vali Yardımcısı Ferhat Korto, "Halep Valiliği koordinesinde Aynularap’ta bulunan kardeşlerimiz vatandaşlarımız akrabalarımız için 24 araçlık kış yardım malzemeleri hazırladık." diye konuştu.

YPG/SDG kontrolündeki bölgeye insani koridorlar açıldı: Aktanda yüzlerce kimlik kartı bulundu, sahipleri kayıp

AKTAN'DA UMUT NÖBETİ

Suriye'nin Rakka vilayetinde, terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunduğu dönemde aralarında 18 yaş altı çocukların da yer aldığı yüzlerce kişinin alıkonulduğu Aktan Hapishanesi'nde yakınlarından haber alamayan Suriyeliler, dondurucu soğuğa rağmen umutla hapishane önünde bekleyişine devam ediyor.

YPG/SDG kontrolündeki bölgeye insani koridorlar açıldı: Aktanda yüzlerce kimlik kartı bulundu, sahipleri kayıp

Yıllarca YPG'nin kontrolünde kalan hapishanede tutuldukları belirtilen evlatlarının, kardeşlerinin ve diğer yakınlarının akıbetine dair en küçük bir bilgiye ulaşmak isteyen aileler, kar yağışı ve dondurucu soğuğa aldırmadan cezaevi kapısı önünde umutla bekliyor.

Aileler, yakınlarının durumuna ilişkin kendilerine bilgi verilmesini ve YPG tarafından haksız yere alıkonulanların serbest bırakılmasını istiyor.

YPG/SDG kontrolündeki bölgeye insani koridorlar açıldı: Aktanda yüzlerce kimlik kartı bulundu, sahipleri kayıp

"SURİYE BAYRAĞINI KALDIRANI DEAŞ'LI İLAN ETTİLER"

Hapishane önündeki Suriyeliler, YPG döneminde yaşadıklarını ve maruz kaldıkları mağduriyetleri çarpıcı ifadelerle anlattı.

Hapishane içinde yaşananlara dikkati çekmek istediklerini vurgulayan Ahmed Abdullah el-Hafaci, YPG döneminde suçlamaların keyfi şekilde yapıldığını belirterek, "Namaz kılanı DEAŞ’lı, Allah'ı ananı DEAŞ’lı, YPG’ye karşı çıkanları DEAŞ’lı, Suriye bayrağını kaldıranı DEAŞ’lı ilan ettiler. Suriye hükümetine sosyal ya da milli olarak yakın olan herkes onların gözünde DEAŞ'lıydı." ifadelerini kullandı.

Türki Muhammed el-Abd ise oğlunun, üzerinde Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın fotoğrafları ve Suriye bayrağıyla çekilmiş bir fotoğraf bulunduğu gerekçesiyle YPG tarafından alıkonduğunu açıkladı.

YPG/SDG kontrolündeki bölgeye insani koridorlar açıldı: Aktanda yüzlerce kimlik kartı bulundu, sahipleri kayıp

YÜZLERCE KİMLİK KARTI BULUNDU

Suriye televizyonunun haberine göre, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Aktan Hapishanesi'nde alıkonulan kişilere ait yüzlerce kimlik kartı çevreye atılmış halde bulundu.

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise çoğu kadınlara ait kimlik kartlarının eski Rakka Köprüsü civarına atıldığı aktarıldı. Görüntülerde, köprü civarında bulunan yüzlerce kimliğin birçoğunun kadınlara ait olduğu görülüyor.

