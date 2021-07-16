YPG/PKK’nın yeni bir katliamı ortaya çıktı: Afrin’de 68 kişilik toplu mezar bulundu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kontrolünde bulunan Suriye’nin Afrin bölgesinde, yerel güvenlik kuvvetlerine yapılan bir ihbar üzerine, önceki akşam Yeni Afrin Mahallesi’ndeki boş arazide kazı çalışması başlatıldı. İş makineleriyle gerçekleştirilen ve dün de devam eden kazıda, 15-20 metre derinliğe gömülü çuvallarda çok sayıda cesede ulaşıldı.



KİMLİKLERİ TESPİT EDİLEMEDİ

Yapılan sayımda, çuvallar içerisinde 68 ceset tespit eden güvenlik güçleri, kalıntıların, Ocak 2018’deki Zeytin Dalı harekâtından önce terör örgütü YPG/PKK’nın kontrolünde bulunan bölgede infaz edilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişilere ait olduğunu belirledi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bunun bir insanlık suçu olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

BÜTÜN İNSANLIK GÖRSÜN’

“YPG/PKK terör örgütünün ne tür suçlar işlediği ve neler yaptığı zaman zaman çıkıyor. Türkiye’nin Afrin harekâtından birkaç gün önce sivil halktan bilmediğimiz sayıda insan YPG/PKK terör örgütü tarafından katledilmiştir. Katledilen bu insanlar Afrin’in hemen kenar mahallesinde kepçelerle, dozerlerle açılan mezarlara gömülmüştür. YPG/PKK terör örgütünün işlemiş olduğu bu insanlık suçunu bütün uluslararası örgütlerin, bütün insanlığın görmesini istiyoruz.”

YPG/PKK’nın geçen ay Afrin’de bir hastaneyi hedef aldığı saldırıda da 14 sivil yaşamını yitirmişti.

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