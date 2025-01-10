YPG/PKK köşeye sıkıştı! Türkiye sınırına Fransız-ABD askeri istedi

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin Şam ile anlaşamaması halinde askeri seçeneğin masada olacağı mesajının ardından Suriye’nin kuzeyindeki PKK destekli yasadışı yönetim ABD ve Fransa’nın desteğini arkasına çekmek için çağrıda bulundu. 20 Ocak’ta ABD’de işbaşı yapmaya hazırlanan Donald Trump cephesinden şimdiye kadar olumlu sinyal alamayan PYD/YPG’nin Kürt hareketlerinin geleneksel destekçisi Fransa’yı da işin içine katmaya çalışması dikkat çekti.

‘TÜRKİYE’Yİ İKNA EDİN’

PKK/YPG’nin ana unsur olduğu SDG ile Türkiye’nin desteklediği Suriyeli muhalifler arasında Tişrin Barajı ve Karakozak Köprüsü civarında yoğun çatışmaların yaşandığı bir dönemde PYD/YPG’nin dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed, Fransız TV5 Monde kanalına yaptığı açıklamada özetle “ABD ve Fransa tüm sınırı güvence altına alabilir. Askeri koalisyonun bu sorumluluğu üstlenmesine hazırız. Fransızlardan, silahsızlandırılmış bölgenin güvenliğini sağlamak, bölgeyi korumamıza yardımcı olmak ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak için sınıra asker göndermelerini istiyoruz” dedi. “Fransa Türkiye’yi sınırda varlığını kabul etmeye ikna ederse barış sürecini başlatabiliriz” diyen Ahmed, “Önümüzdeki haftalarda her şeyin çözüme kavuşacağını umuyoruz” diye konuştu.

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BLINKEN PARİS’TEYDİ

İlham Ahmed’in açıklamaları ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın giderayak Paris’e son ziyaretini gerçekleştirdiği sırada geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında Paris’in Suriye’deki Kürtleri yalnız bırakmayacağını söylemişti. Suriyeli Kürtler konusu Blinken ve Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot’un görüşmesinde de gündeme geldi. Blinken, ortak basın toplantısında Türkiye’nin PKK ile ilgili “meşru kaygıları” olduğunu ve SDG’nin içinden yabancı savaşçıların çıkarılmasıyla birlikte kademeli olarak yenilenmiş bir ulusal orduya entegre edilmesi gerektiğini söyledi. Blinken, ABD ve Türkiye açısından meşru bir güvenlik çıkarı olması nedeniyle SDG’nin 10 binden fazla tutuklu DEAŞ militanını koruma görevini sürdürmesinin hayati önem taşıdığını söyledi. Blinken, “Bu geçişi yönetmek için müttefikimiz Türkiye ile çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bu biraz zaman alacak bir süreç” dedi.

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FRANSA: ONLARA BORÇLUYUZ

Fransız Bakan Barrot ise aynı basın toplantısında “Suriyeli Kürtler bu siyasi geçiş sürecinde kendi yerlerini bulmalıdır. Bunu onlara borçluyuz çünkü onlar DEAŞ’a karşı silah arkadaşlarımızdı” dedi. Barrot, “Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerinin güvence altına alınmasının yanı sıra (Suriye) Kürtlerinin güvenlik çıkarlarının ve ülkelerinin geleceğinin inşasına tam katılım haklarının sağlanması için çabalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi, Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı yazılı açıklamada, Suriye’nin bütünlüğünü tehdit eden her türlü bölünmeye karşı olduklarını vurgulayarak Şam yetkililerine Suriye’nin bütünlüğü ve istikrarını desteklediğini ifade etti.

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TİŞRİN CİVARINDA ÇATIŞMA

Her ne kadar PYD/YPG Batı’ya ılımlı mesaj vermeye çalışsa da Suriye’nin kuzeyinde Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı’nın kontrolü için Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu ile çatışmaya devam ediyor. Önemli bir hidroelektrik santralı olan Tişrin Barajı’ndan SMO’yu itmeye çalışan SDG’den gelen açıklamalardan bir diğer hedefin SMO kontrolüne geçen Fırat’ın batısındaki Menbiç olduğu anlaşılıyor.

TRUMP’IN DANIŞMANI: YABANCI DEAŞ’LILAR ÜLKELERİNE GERİ DÖNMELİ

20 Ocak’ta göreve başlayacak ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın terörle mücadele şefi olarak atadığı Sebastian Gorka; Suriye’deki DEAŞ kamplarında tutulan İngiliz vatandaşlarının ülkelerine geri dönmelerine izin verilmesi gerektiğini söyledi. Times’a verdiği bir mülakatta Gorka, İngiltere’nin DEAŞ üyelerini geri kabul etmeye zorlanıp zorlanmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: “Dünyanın en güçlü ulusunun ciddi bir müttefiki ve dostu olarak görülmek isteyen her ulus, bu ciddi taahhüdü yansıtacak şekilde hareket etmelidir” diyerek Suriye’de kamplarda bulunan yabancı savaşçıların geri alınması gerektiği mesajını verdi. Halihazırda Suriye’deki kamplarda 8 bin ile 10 bin DEAŞ’lının tutulduğu tahmin ediliyor.

BİLGİ NOTU

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ABD’nin halihazırda Suriye’de yaklaşık 2 bin askeri bulunuyor. SDG’ye DEAŞ ile mücadelede destek verdiğini söyleyen ABD, özellikle Suriye’nin petrol bölgelerinde faal. Fransa’nın silah ve askeri eğitim için Suriye’de özel kuvvet bulundurduğu biliniyor.