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YPG/PKK elebaşı Times'a konuştu: Biden bize söz verdi

#PKK#Mazlum Abdi#ABD
YPG/PKK elebaşı Timesa konuştu: Biden bize söz verdi

YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, The Times'a verdiği röportajda ABD Başkanı Joe Biden'ın kendilerini terk etmeyeceği sözünü verdiğini iddia etti.

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The Times gazetesine konuşan teröristbaşı, "Dürüst olmak gerekirse ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra insanlar korktu. Aynı durumla karşılaşacaklarından korktular." ifadelerini kullandı.

BİDEN YÖNETİMİ BİZE SÖZ VERDİ

Biden yönetiminin buna hızlı yanıt verdiğini ve elçiler gönderdiğini öne süren teröristbaşı, "Buranın Afganistan olmadığı konusunda bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler." dedi.

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BAKAN YARDIMCISIYLA GÖRÜŞTÜ

Haberde, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie'nin bölgeye gönderildiği, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Joey Hood'un da teröristbaşıyla görüştüğü belirtildi.

"Mazlum Abdi"nin PKK'nın üst düzey isimlerinden biri olduğuna inanıldığı, gençliğinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a yakın olduğu aktarıldı.

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Öcalan'ın fotoğraflarının YPG/SDG'nin birçok ofisinde görüldüğüne işaret edilen haberde, "Bu, ABD ve İngiltere'yi zor durumda bıraktı çünkü PKK her iki ülkenin listeye aldığı bir terör örgütü olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

YARDIM SÖZÜ VERMİŞTİ

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie, 10 Eylül günü Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG)’nin sözde komutanı ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesinde Suriye’de kalmaya ve terör örgütüne destek vermeye devam edeceklerini söylemişti

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#PKK#Mazlum Abdi#ABD