‘YPG günde 140 bin varil petrol çalıyor’

Haseke Valisi Ghassan Halim Halil, Lübnan’da yayımlanan al-Akhbar gazetesine verdiği demeçte Suriye petrolünün SDG militanları tarafından bölgedeki ABD güçlerinin katılımı ve desteğiyle çeşitli yollarla yağmalandığını belirtti. Vali, istihbarata göre ABD destekli militanların Taramiş ve el Malikiye’den tankerlerle petrolü komşu Irak’a kaçırdıklarını belirtti. Halil, pek çok tankerin al-Mahmoudiyah sınır kapısından her gün Irak’a geçiş yaptığını da kaydetti.