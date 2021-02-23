MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri ‘YPG günde 140 bin varil petrol çalıyor’
GeriDünya ‘YPG günde 140 bin varil petrol çalıyor’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 23.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘YPG günde 140 bin varil petrol çalıyor’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘YPG günde 140 bin varil petrol çalıyor’
Abone Olgoogle-news

İranlı Press TV’nin haberine göre, en büyük bileşeni PKK/YPG olan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Haseke’de günde 140 bin varil Suriye petrolünü çalıyor.

Haseke Valisi Ghassan Halim Halil, Lübnan’da yayımlanan al-Akhbar gazetesine verdiği demeçte Suriye petrolünün SDG militanları tarafından bölgedeki ABD güçlerinin katılımı ve desteğiyle çeşitli yollarla yağmalandığını belirtti. Vali, istihbarata göre ABD destekli militanların Taramiş ve el Malikiye’den tankerlerle petrolü komşu Irak’a kaçırdıklarını belirtti. Halil, pek çok tankerin al-Mahmoudiyah sınır kapısından her gün Irak’a geçiş yaptığını da kaydetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi