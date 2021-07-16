YPG Afrin’e saldırdı: 2 sivil ölü

İlk belirlemelere göre ilçe merkezine 7 roketin isabet ettiği ve roketler çok sayıda evde ve çevrede maddi hasar meydana getirdiği bildirildi. Türkiye, 20 Ocak 2018’de başlayan ve mart ayında sona eren Zeytin Dalı harekâtıyla Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK’dan arındırmıştı.

YPG mensupları, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019’da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek Afrin ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.

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