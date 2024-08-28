Youtuber gibi davranan sapık şantajcıya hapis cezası

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Avustralya’da Youtuber gibi davranarak genç kızlara şantaj yapan Muhammad Zain Ul Abideen Rasheed bugün mahkemeye çıktı. Görüştüğü genç kızları kamera karşısında cinsel eylemlerde bulunmaları için zorlayan Rasheed 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kurbanlarının üçte ikisinin 16 yaşın altında olduğu Rasheed, mahkemede taciz ile ilgili 119 suçlamayı kabul etti. Rasheed, 2033 yılında şartlı tahliye için başvurabilecek.

“ÇOCUKLARIN AŞIRI KORKULARINA RAĞMEN ŞANTAJA DEVAM ETTİ”

Pert Mahkemesi’nde görülen davaya göre, 29 yaşındaki Rasheed’in ABD, İngiltere, Japonya ve Fransa’nın da bulunduğu 20 ülkeden 286 kişiyi “sevdiklerine müstehcen mesajlar ve görüntüler göndermekle” tehdit ettiği belirtildi. Rasheed ‘in 15 yaşında Amerikalı bir Youtube fenomeni gibi davranarak hedefleriyle sohbet ettiği aktarıldı. Şantaja maruz kalan çocukların birçoğunun Rasheed'e intihara meyilli olduklarını söylediği, kurbanlardan birinin kendine zarar verdiğine dair Rasheed’e görüntüler gönderdiği bildirildi. Yargıç, Rasheed'in çocukların “bariz sıkıntılarına” ve “aşırı korkularına” rağmen şantaja devam ettiğini söyledi.

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“BU TÜR ÇEVRİMİÇİ SÖMÜRÜ YAŞAM BOYU TRAVMAYA NEDEN OLUR”

Avustralya Federal Polisi Komiser Yardımcısı David McLean mahkemede, “Bu adamın dünyanın dört bir yanındaki kurbanlarını ve onların yaşadıkları sıkıntı, aşağılanma ve korkuyu hiçe sayması, bu davayı Avustralya'da kovuşturulan en korkunç istismar davalarından biri haline getirmektedir. Bu tür çevrimiçi sömürü ve istismar yıkıcıdır ve yaşam boyu travmaya neden olur” dedi.

Öte yandan Muhammad Zain Ul Abideen Rasheed, Perth parkında arabasında 14 yaşındaki bir çocuğa 2 kez cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle halihazırda 5 yıllık hapis cezasını çekiyor.