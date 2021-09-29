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YouTube'dan flaş koronavirüs kararı: Aşı karşıtı tüm videoları kaldırırlacak!

#Koronavirüs#Aşı Karşıtlığı#Youtube
YouTubedan flaş koronavirüs kararı: Aşı karşıtı tüm videoları kaldırırlacak

Son dakika haberine göre video paylaşım platformu YouTube koronavirüs salgınıyla ilgili çok önemli bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Şirketin aldığı karara göre aşı karşıtı tüm içerikler yasaklanacak. Üstelik buna sadece Kovid-19 aşıları değil tüm aşılar dahil!

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Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre dünya çapında giderek yükselen aşı karşıtlığıyla mücadele için flaş bir karar da video paylaşım platformu YouTube'dan geldi. Şirket aldığı kritik karar doğrultusunda aşı karşıtı paylaşımların hepsini platformdan kaldırma ve yasaklamaya hazırlanıyor.

YouTube'un aldığı bu karar sadece Kovid-19 aşılarıyla da sınırlı kalmayacak. yapılan açıklamaya göre kızamık, su çiçeği gibi diğer hastalıklar için kullanılan aşılarla ilgili yanlış bilgiler içeren paylaşımlar ve bunlarla ilgili aşı karşıtlığı yapan videolar da yasaklanacak.

YouTubedan flaş koronavirüs kararı: Aşı karşıtı tüm videoları kaldırırlacak

Reuters'ın Washington Post'a dayandırdığı habere göre şirketin Küresel Güven ve Güvenlik Başkan Yardımcısı Matt Halprin'e atıfta bulunulan son dakika gelişmesiyle, birçok YouTube kanalı kapatılacak ve önde gelen aşı karşıtı aktivistleri de yasaklı isimler arasına girecek.

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Öte yandan video paylaşım platformu YouTube'un, Russia Today'in (RT) Almanca yayın yapan iki kanalının hesabını kalıcı olarak kapattığı bildirildi.

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YouTubedan flaş koronavirüs kararı: Aşı karşıtı tüm videoları kaldırırlacak

YouTube tarafından yapılan açıklamada, RT'nin iki YouTube kanalının kalıcı olarak kullanımdan kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, RT DE’nin YouTube kanalının, “COVID-19 hakkında bilgilendirme politikasını” ihlal eden videoları yüklediği için “ihtar” aldığı ve bunun sonucunda YouTube kanalına yeni video yüklemesinin askıya alındığı ifade edildi.

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Bu askıya alma döneminde RT DE'nin, videolarını yüklemek için başka bir YouTube kanalı kullanarak bu kısıtlamayı aşmaya çalıştığı aktarılan açıklamada, bunun sonucunda her iki kanal da YouTube'un kullanım koşullarını ihlal ettiği için kapatıldığı vurgulandı.

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#Koronavirüs#Aşı Karşıtlığı#Youtube