Youtube'dan, Christchurch saldırısı raporunun ardından "aşırıcı içerikleri" kaldırmada kararlılık vurgusu

Christchurch’te 15 Mart 2019’da ilgili camilerde Müslümanlara yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin Komisyonun raporunda "saldırganın çocukken internete denetimsiz erişiminin bulunduğu, Youtube’da aşırıcı sağcı kanallara abone olduğu ve benzer içeriklere yönelik sitede çok fazla zaman geçirdiği" bulgularının yer almasının ardından Youtube’dan bir sözcü CNBC’ye açıklamalarda bulundu.



Sözcü raporun bulgularını henüz incelemediklerini, bununla birlikte Youtube’un nefret söylemini ve şiddet içeren aşırıcılığı platformdan kaldırma konusunda kararlı olduğunu belirtti.



Raporu detaylı şekilde incelemeyi ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile çalışmaya devam etmeyi istediklerini belirten Sözcü, "Dünya genelinde hükümetler, sanayi ortakları ve topluluklarla birlikte şiddet içeren aşırıcılığın çevrimiçinde yayılmasıyla mücadelede birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kulandı.



Terör saldırısıyla ilgili raporda 8 Aralık'ta kamuoyuna açıklanmıştı. Saldırgan Brenton Tarrant'ın sosyal yaşantısında düşük bir profil çizdiği ve planlarından kimseye bahsetmediği vurgulanan raporda, "saldırganın çocukken internete denetimsiz erişiminin bulunduğu, altı veya yedi yaşından itibaren video oyunlarına ilgi duymaya başladığı, genç yaşta ırkçı görüşlerinden annesine söz ettiği ve 14 yaşından itibaren ırkçı içeriklerin yer aldığı 4chan internet forumunu kullanmaya başladığı" ifade edilmişti.



Raporda ülkenin istihbarat ve güvenlik teşkilatlarına yönelik reform önerileri içeren raporda yeni yapılanmada tehdit algısının değişmesi gerektiği belirtilmiş, Müslümanların ülkeye entegrasyonuna katkı sağlanmasına yönelik tavsiyeler de yer almıştı.



Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti.



Saldırılarda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant, ağustos ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.