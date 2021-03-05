YouTube, Myanmar ordusuna ait bazı kanalları kaldırdı

Myanmarlı aktivistler, ülkede ordunun resmi televizyonu MRTV başta olmak üzere ordunun yayın organlarından Myawaddy Media, MWD Variety ve MWD Myanmar televizyonlarının YouTube kanallarına ulaşılamadığını belirtti.

Bundan önce darbe karşıtı bilgisayar korsanlarının saldırısına uğrayan MRTV'nin internet sitesinin de erişime kapalı olduğu gözlemlendi.

Myanmar ordusuna ait Facebook ve Instagram'daki hesaplar da 25 Şubat'ta kapatılmıştı.

TAYLAND, MYANMAR'DAKİ VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ İÇİN SEFER BAŞLATTI

Öte yandan Tayland'ın Nepido Büyükelçiliği, ülkede bulunan ve Tayland'a dönmek isteyen vatandaşlarının dönüşünü kolaylaştırmak için uçuş seferleri başlattı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ülkelerine dönmek isteyen Taylandlılar için gelecek haftadan itibaren Myanmar Ulusal Hava Yollarına ait 2 uçuş seferinin düzenleneceği belirtilerek "Evine dönmek isteyen vatandaşlarımız 12 Mart'taki uçuş için bugün, 16 Mart'taki uçuş için de en geç 11 Mart'a kadar elçilikle irtibata geçmelidir." ifadesi kullanıldı.

SİNGAPUR, MYANMAR'DAKİ PROTESTOCULARA SİLAHLI MÜDAHALEYİ 'ULUSAL AYIP' OLARAK NİTELEDİ

Singapur hükümeti, Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı protesto düzenleyenlere yönelik güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesinin "ulusal ayıp" olduğunu belirtti.

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, açıklamasında, Myanmar'daki protestolara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ve çok sayıda protestocunun hayatını kaybetmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Myanmar'daki durumu Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla her gün müzakere ettiğini belirten Bakan Balakrishnan, "Ülkede normalleşme ve demokrasinin geri dönmesi için ASEAN'ın yapıcı rol oynaması gerekir." dedi.

Balakrishnan, güvenlik güçlerinin protestoculara şiddetine ilişkin, "Bir ülkenin ordusunun silahını kendi halkına doğrultması ulusal bir ayıptır." açıklamasında bulundu.

SİNGAPURLU FİRMA MYANMAR İLE TİCARETİNİ ASKIYA ALDI

Öte yandan Singapurlu gayrimenkul geliştirme firması Emerging Towns & Cities Singapore (ETC), Myanmar ile ticaretini askıya aldığını açıkladı.

Firmadan yapılan açıklamada, Myanmar'daki bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı birimlerle varılan bir takım sözleşmelerin de gözden geçirileceği bildirildi.

Myanmar ile ortak inşaat projeleri bulunan Singapurlu firma, darbe karşıtı protestocuların cuntaya yaptırım çağrısı kapsamında, Myanmar ordusuna ait şirketlerle ticaretini durdurmasını istediği firmalar arasında yer alıyordu.





SİNGAPURLU VATANDAŞLARA MYANMAR'I TERK ETME ÇAĞRISI

Singapur hükümeti, Myanmar'da yaşayan vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısı yaptı.

Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Myanmar'da protestocular ile güvenlik güçleri arasındaki gerilimden ötürü ülkeye yönelik seyahatlerin ertelenmesi tavsiyesi yapılırken, "Myanmar'da bulunan Singapurlular, hala imkan varken en kısa zamanda Myanmar'ı terk etmeyi düşünmelidir." ifadesi kullanıldı.