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Yorgo yenildi sirtaki oynadı

#Yunanistan#Yorgo Papandreu#Milletvekili
Yorgo yenildi sirtaki oynadı

Yunanistan’ın eski başbakan ve dışişleri bakanlarından Yorgo Papandreu (69), merhum babası Andreas’ın kurduğu, eski adıyla “Panhelenik Sosyalist Hareketi” (Pasok) yeni adıyla da “Değişim Hareketi” (Kinal) partisindeki liderlik yarışında genç rakibi Nikos Andrulakis’e (42) yenildi.

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Yunan parlamentosunda 22 milletvekili ile üçüncü parti konumundaki Kinal genel kurulunda yapılan ve 270 bin üye ile parti taraftarının katıldığı seçimlerde, Andrulakis oyların yüzde 68’ini alırken, Papandreu yüzde 32’de kaldı.

Papandreu yenilginin ardından arkadaşları ile birlikte bir tavernaya giderek “Bulutlu Pazar” şarkısı eşliğinde sirtaki yaptı. Türk-Yunan ilişkilerinde yakınlaşma yanlısı olan Papandreu, dışişleri bakanı iken, dönemin Türk Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile Sisam adasında buluşmuş ve burada “Zeybekiko”yu (Zeybek’in Yunan versiyonu) oynamıştı.

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#Yunanistan#Yorgo Papandreu#Milletvekili

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