Yoon, bugün de ifade vermeyecek

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Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre Yoon, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) tarafından bu sabah ifadeye çağırılmasına rağmen gitmedi.

Yoon'un avukatı Seok Dong-hyeon, "Devlet Başkanı CIO'nun karşısına çıkmayacak. Tutumunu ilk günkü sorgusunda açıkça anlattı, soru-cevap tarzı bir sorgu talebine yanıt verme gereği ve ihtiyacı görmüyor." dedi.

Yoon, dün de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ifadeye gitmemişti.

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Yoon, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturuluyor.

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10 SAATTEN FAZLA SORGULANDI

Soruşturmacılar, Yoon'u dün sabah devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra CIO'nun Seul'ün güneyinde yer alan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti.

Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Soruşturmacıların tutuklama talebiyle mahkemeye başvurmadan önce Yoon'u gözaltında tutmak için 48 saatlik süresi bu akşam doluyor.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiş, Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.