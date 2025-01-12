Yoon azil davasının ilk duruşmasına katılmayacak

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizi sürerken, Yoon’un avukatı Yun Gap-geun’dan müvekkili hakkında başlatılan azil süreci ile ilgili yeni açıklama geldi. Anayasa Mahkemesi'nin azil davasında ilk sözlü savunmaları Salı günü alacağını söyleyen Yun, müvekkili Yoon’un güvenlik endişeleri nedeniyle ilk duruşmaya katılmayacağını açıkladı. “Yasa dışı ve geçersiz bir tutuklama emrini hukuka aykırı şekilde uygulama girişimleri sürerken, kişisel güvenlik ve çıkabilecek tersliklere ilişkin endişelerimiz var” diyen Yun, “Başkanın duruşmaya katılabilmesi için kişisel güvenlik meselesinin çözülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Yun, güvenlik kaygılarının giderilmesi halinde, Yoon’un duruşmaya katılabileceğini de sözlerine ekledi.

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AZİL SÜRECİ



Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, “Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla 6 saat süren bir sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis’te yapılan oylama ile Yoon hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan ve hakkında soruşturma açılan Yoon, soruşturma komisyonunun ifade verme çağrılarını yanıtsız bırakmıştı. Yoon hakkında mahkeme tarafından çıkarılan tutuklama emri, Başkanlık Güvenlik Servisi’nin (PSS) polisi başkanlık konutuna almaması nedeniyle uygulanamamıştı. Yoon’un görevden alınıp alınmayacağına dair nihai kararı Anayasa Mahkemesi’nin vereceği kamuoyuna yansımıştı.