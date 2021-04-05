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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 12:07 | Son Güncelleme:

Yolsuzluktan yargılanan Netanyahu'ya "bacak bacak" üstüne poz tepkisi

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Yolsuzluktan yargılanan Netanyahu'ya "bacak bacak" üstüne poz tepkisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki üç farklı yolsuzluk dosyası nedeniyle, üçüncü duruşma kapsamında hakim karşısında çıktı.Mahkemede duruşma öncesi basına bacak bacak üstüne poz veren Netanyahu'ya sosyal medyadan tepki yağdı.

 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki üç farklı yolsuzluk dosyası nedeniyle, üçüncü duruşması kapsamında hakim karşısında çıktı.

Savcı Liat Ben Ari, Netanyahu’nun yasa dışı çıkarlar için otoritesini kötüye kullandığını ifade ederek, “Netanyahu, kişisel çıkarlarına yönelik merkezi medya kuruluşlarıyla koordinasyon içinde yasa dışı menfaatler sağlamak için gücünü kötüye kullandı” dedi. Ari, bu davaların İsrail tarihindeki en ağır davalar olduğunu sözlerine ekledi.

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"CİDDİYETSİZ BİBİ" TEPKİSİ

Öte yandan mahkemede duruşma öncesi bacak bacak üstüne atarak, poz veren Netanyahu'ya sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medyadan bir çok kişi 'Ciddiyetsiz Bibi' diyerek, Netanyahu'ya tepki gösterdi

Yolsuzluktan yargılanan Netanyahuya bacak bacak üstüne poz tepkisi

ÜÇ AYRI YOLSUZLUK DOSYASI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Kasım 2019’da Başbakan Netanyahu’ya yönelik üç ayrı yolsuzluk dosyasından dava açılmasını talep etti. Bu kapsamda ilk duruşması Mayıs 2020’de yapılan Netanyahu, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. 

Yolsuzluktan yargılanan Netanyahuya bacak bacak üstüne poz tepkisi



İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

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Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, ikinci duruşması da 8 Şubat 2021'de yine Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

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