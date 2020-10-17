Yolsuzlukla gündeme gelen Biden'a çağrı: İddialara cevap versin!

Bakan Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Biden'ın, Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yaptığını ve 8 yıl boyunca Orta Avrupa ve özellikle de Ukrayna ile ilgilendiğini belirtti.

Biden'in oğlunun Ukraynalı enerji firmasının başkanlığını yaptığı dönemle ilgili çok ciddi yolsuzluk iddialarının olduğuna dikkat çeken Szijjarto, söz konusu dönemde Biden'in ABD başkan yardımcılığı görevinde olduğunu ve çok sık bir şekilde Ukrayna'yı ziyaret ettiğini kaydetti.

Szijjarto, "Joe Biden, oğlu ve oğlunun yönettiği şirketin çıkarı için siyasi nüfuzunu nasıl kullandığı, Ukrayna Başsavcısının görevden alınması için Ukrayna hükümetine ve devletine neden baskı uyguladığı, bu görevden almanın Joe Biden'ın oğlunun enerji anlaşmalarıyla ilgili soruşturmaların tamamen durdurulmasıyla nasıl bir ilgisi olduğuna cevap vermeli." ifadelerini kullandı.

Biden'in seçim kampanyasında Orta Avrupa'yı gündeme getirdiğini, Polonya ve Macaristan'ı haksız yere eleştirdiğini öne süren Szijjarto, Biden'ın öncelikle hakkındaki yolsuzluk iddialarına cevap vermesi gerektiğini de ifade etti.

ABD'de Demokrat başkan adayı Biden'ın başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukraynalı enerji firması ile ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı kovmaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia ediliyor.

Biden dün yaptığı açıklamada, "Belarus'ta, Polonya'da, Macaristan'da ve totaliter rejimlerin yükseldiği yerlerde neler olduğuna bir bakın. Bu Başkan dünyanın bütün haydutlarını kucaklıyor." ifadelerini kullanmıştı.