Yolsuzluk yasası Kiev’i sıkıştırdı

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UKRAYNA Parlamentosu’nun geçen hafta kabul ettiği yolsuzlukla mücadele yasası, savaşın gölgesindeki ülkenin en büyük müttefiklerinden birine de ek tedbir aldırdı.Avrupa Birliği, tartışmalı yasa nedeniyle 1.5 milyar Euro’luk mali yardımı askıya aldı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski Kiev başta olmak üzere, Lviv, Odesa, Dnipro ve Kharkiv gibi büyük şehirlerde binlerce kişiyi sokaklara döken yasadan kısa süre içinde geri adım atsa da AB’nin kararını engelleyemedi.

GERİ ADIM ATMIŞTI

Tepkilerin odağında Zelenski iktidarına yakın üst düzey isimleri soruşturan iki kilit kurum olan Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu ve Özel Yolsuzluk Savcılığı’nın bağımsızlığını zayıflatan düzenleme yer aldı. Söz konusu adımı “yargıya müdahale” ve “krizi fırsata çevirme” olarak nitelendiren muhalefet ve Ukrayna halkı, ülkenin beş büyük kentinde protestolar düzenledi. Zelenski, tasarıyı salı günü imzalayarak yasalaştırdı ancak gelen tepkilere dayanamayarak geri adım attı. Yeni bir yolsuzlukla mücadele yasa tasarısı, perşembe günü parlamento gündemine getirildi.

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1.5 MİLYARLIK FON

Ancak Zelenski’nin bu geri adımı, Avrupa Birliği’nin kararını değiştirmeye yetmedi. AB, “Ukrayna’nın üç kriteri karşılamadığı” gerekçesiyle 1.5 milyar Euro’luk (yaklaşık 68 milyar 956 milyon TL) yardımın dondurulduğunu açıkladı. Fonlar, geçen yıl kurulan ve toplam 50 milyar Euro’yu kapsayan “Ukrayna Mekanizması” kapsamında sağlanıyordu. Yardımın tekrar gerçekleştirilebilmesi için ise Ukrayna’nın belirli kriterleri yerine getirmesi gerekiyor.

TRUMP’IN SABRI TÜKENİYOR

RUSYA’ya Ukrayna ile barış yapması için 50 gün mühlet veren, aksi takdirde ikincil ekonomik yaptırımlarla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump Moskova’ya karşı adım atmak için bu kadar beklemeyebilir. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Trump’ın Ukrayna’daki savaşın sonlandırılması için yürüttüğü diplomatik temasların sonuçsuz kalmasından dolayı sabrını yitirmeye başladığını açıkladı. Fox News’e konuşan Rubio, “Başkan barıştan yana tavrını koruyor ancak artık somut adımlar görmek istiyor” dedi. Rubio, özellikle Rusya tarafının müzakerelere yanaşmamasının Trump cephesinde ciddi hayal kırıklığı yarattığını belirterek, “Temasların hiçbir sonuca ulaşmaması Başkan’ı endişelendiriyor. Rus tarafının savaşı bitirmeye dönük anlamlı bir adım atmasını beklemek konusunda sabrımız tükeniyor” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Ukrayna, dün ve önceki gün boyunca Rus stratejik hedeflerine saldırı düzenledi. Ukrayna İHA’ları, Stavropol bölgesinde bulunan Signal radyo ve elektronik harp ekipmanı tesisini vurdu. Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne göre ise, Rusya cumartesi gecesi Ukrayna’da çeşitli bölgelere toplamda 208 İHA ve 27 füze fırlattı.