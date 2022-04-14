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Yolcuyu koli bandıyla bağlamışlardı... Rekor ceza!

#ABD#Dünya#Tiktok
Yolcuyu koli bandıyla bağlamışlardı... Rekor ceza

ABD'nin Dallas eyaletinden havalanan bir uçakta bir kadın yolcu uçağın kapısını açmaya çalışınca panik yaşanmış, ona engel olmaya çalışan kabin ekibine saldıran yolcu uçak inene kadar koltuğa koli bandı ile bağlanmıştı. Görüntüleri sosyal medyada viral olan olay ile ilgili ABD'den flaş bir karar geldi.

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ABD'nin Dallas eyaletinde uçağa binen bir yolcu uçakta panik dolu anların yaşanmasına neden olmuştu.

Uçak havadayken inmek istediğini belirten ve uçağın kapısını zorlayan yolcu kısa süreli bir kargaşaya yol açmıştı.

Ona engel olmaya çalışan kabin ekibine saldıran yolcu uçak inene kadar koltuğa koli bandı ile bağlanmıştı.

O anlar çevredeki yolcular tarafından kameraya alınmış, TikTok'ta yayınlanan video ise milyonlarca kişi tarafından izlenerek viral olmuştu.

Yolcuyu koli bandıyla bağlamışlardı... Rekor ceza

Videoda yolcunun 'Bu uçaktan inmem lazım' ve 'Beni bu uçaktan indirmeniz lazım!' diye bağırdığı anlar yer alıyordu.

FAA'DAN TARİHİ KARAR

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6 Temmuz 2021'de yaşanan olay ile ilgili Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) tarihi bir karar geldi.

New York Post'ta yer alan habere göre, kadın yolcu 81 bin 950 dolar para cezasına çarptırıldı.

Bunun havacılık idaresi tarafından bugüne kadar verilen en büyük para cezası olduğu açıklandı.

Yolcuyu koli bandıyla bağlamışlardı... Rekor ceza

Amerika Havayollarının sözcüsü yaşanan olay ile ilgili yaptığı açıklamada, psikolojik sorunları olan kadının uçuş esnasında uçağın kapısını açmaya çalıştığını ve kendisine engel olmaya çalışan kabin ekibine fiziksel saldırıda bulunduğunu belirtmişti.

UÇUŞ YASAĞI LİSTESİNE ALINDI

Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptıktan sonra piste gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadının uçuş yasağı listesine eklendiği açıklanmıştı.

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#ABD#Dünya#Tiktok

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