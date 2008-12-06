Yolcuların tamamı cansız bulundu

A.A Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Ulaşımı zor olan bölgede, yolun ortasında duran otobüsün 13 yolcusu da cansız bulundu. Meksika'nın uyuşturucu kartelleri arasındaki savaşın etkin olduğu kuzeybatı bölgesinde bulunan otobüsteki manzara polisi dehşete düşürdü.

Yerel yetkililer, Sinaoa eyaletindeki San İgnacio köyü yakınlarında bir otobüste çoğu genç 13 kişinin cesedinin bulunduğunu belirttiler.



CESETLER DELİK DEŞİK EDİLMİŞ



Reforma gazetesi de internet sitesinde, cesetlerde çok sayıda kurşun deliği bulunduğunu, dolayısıyla organize suç izlenimi uyandırdığını yazdı.



Kurbanların ulaşımı zor olan bu bölgenin insanları mı, yoksa başka yerden mi geldikleri bilinmiyor.



BİR YILDA 4 BİN 500 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ



Bu bölgenin yoksul bir kesiminde geçen ay silahlı kişiler 27 tarım işçisini öldürmüşlerdi.



Meksika'da uyuşturucu kaçakçıları arasındaki silahlı çatışmalar 2008 başından bu yana 4 bin 500 kişinin ölümüne neden oldu.



