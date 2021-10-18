Yolcuların gözü önünde kadını taciz etti! Polis isyan etti: Şok oldum...

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Olay 13 Ekim'de saat 23:00 sularında gerçekleşti. Güneydoğu Pennsylvania'nın Market Frankford hattındaki Yukarı Darby kasabasına giden trende 35 yaşındaki Fiston Ngoy isimli adam, kadının yanına oturdu ve onunla konuşmaya çalıştı. Adamın dakikalar içinde saldırganlaştığı ve kadını taciz ettiği görüldü.

TRENDEKİLER SADECE İZLEDİ, HİÇ BİR MÜDAHALEDE BULUNMADILAR

Güneydoğu Pennsylvania Ulaşım Otoritesi sözcüsü Andrew Busch trenin güvenlik kameralarına kaydedilen saldırının sekiz dakika sürdüğünü belirterek o anları şöyle anlattı;

"Kadın tekliflerini reddettikçe adam saldırganlaştı. Ona birkaç kez dokunmaya çalıştı kadın geri çekilip kendini engellemeye çalıştıktan sonra maalesef kıyafetlerini yırtmaya başladı. Trende bulunanların hiç biri müdahale etmedi ya da yetkilileri aramak için harekete geçmedi. Sonunda, bir ulaşım yetkilisi trene bindi, ne olduğunu gördü ve 911'i aradı. Şüpheli suçüstü yakalandı. "

POLİS İSYAN ETTİ: ŞOK OLDUM

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Upper Darby polis müfettişi Timothy Bernhardt, trenin güvenlik kameralarındaki görüntülerin saldırganı tecavüz ve saldırı ile suçlamak için yeterli olduğuna dikkat çekerken trendeki onlarca kişinin kayıtsızlığına da tepki gösterdi. Bernhardt, yolcuların sergilediği sessizliğin rahatsız edici olduğunu belirterek "Şok oldum, söyleyecek sözüm yok. Kendi gözleriyle bu kadının neler yaşadığını gördüler ve müdahale etmediler. Onlarca insan, hiç yoktan toplu olarak bir araya gelip bir şeyler yapabilirlerdi” dedi.

SALDIRI KAYDEDİLDİ Mİ?

Müfettişlerin, bazı yolcuların telefonlarına saldırıyı kaydettiklerine dair raporlar aldıklarını ancak polisin bu raporları doğrulamadığı belirtildi.

Polis müfettişi Bernhardt, trende olaya müdahale etmeyen seyircilerin, saldırıyı kaydetmeleri halinde cezai olarak suçlanabileceklerini ve karar konusunda Delaware County bölge savcılığının görevli olduğunu da sözlerine ekledi.



