Yolcular öldü pilot kurtuldu: Nepal’de uçak düştü 18 ölü

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Nepal’in başkenti Katmandu’da bir uçağın kalkış sırasında pistte kayarak kaza yapması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti. Yerli Saurya Havayolları şirketine ait uçak kalkarken kanat ucunun yere çarpmasıyla aniden takla attı.

Tribhuvan Uluslararası Havalimanı yetkilileri, 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını yaralı pilotun hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Pilotun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Dağlarla çevrili bir vadide yer alan havalimanı, pilotlar için zorlu bir havaalanı olarak nitelendiriliyor.