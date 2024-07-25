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Yolcular öldü pilot kurtuldu: Nepal’de uçak düştü 18 ölü

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#Nepal#Tribhuvan Uluslararası Havalimanı#Saurya Havayolları
Yolcular öldü pilot kurtuldu: Nepal’de uçak düştü 18 ölü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 07:00

Katmandu’daki facia uçağın kanadının yere çarpması sonucu meydana geldi.

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Nepal’in başkenti Katmandu’da bir uçağın kalkış sırasında pistte kayarak kaza yapması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti. Yerli Saurya Havayolları şirketine ait uçak kalkarken kanat ucunun yere çarpmasıyla aniden takla attı.

Tribhuvan Uluslararası Havalimanı yetkilileri, 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını yaralı pilotun hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Pilotun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Dağlarla çevrili bir vadide yer alan havalimanı, pilotlar için zorlu bir havaalanı olarak nitelendiriliyor.

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#Nepal#Tribhuvan Uluslararası Havalimanı#Saurya Havayolları

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