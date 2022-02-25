Yolcular İstanbul Havalimanı’nda kaldı

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Bilet iptal işlemlerini tamamlayan bazı yolcular havayolu şirketleri tarafından otellere yerleştirildi. Ukraynalı yolcular ülkede bulunan ailelerinin durumlarından endişe duyduklarını belirtti. Ukraynalı Ruslan Lomovytskyi, “Rusya bizim ülkemize saldırdı. Bu nedenle burada kaldık.

Bilet değişikliği yapıp Polonya’ya gitmeye çalışıyoruz. Varşova’ya gidip oradan Kiev’e gitmeye çalışacağız. Varşova’dan bulabilirsek tren, otobüsle Kiev’e gideceğiz. Bir gün otelde kalıp yarın Polonya’ya gideceğiz. Akrabalarımızla konuştuk. Durum şimdilik normal, panik yok. Sabah saatlerinde durum çok kötüydü. Savaş çok kötü. 7 yıl Kiev’de yaşadım. Donbas yakınlarında bir kentte doğdum. Rus saldırıları nedeniyle Kiev’e taşındık. Savaş yine başladı” dedi. Rusya’nın Perm şehrine gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen ve uçuşlarının iptal olduğunu öğrenen Anna Shcherbakova ise “Rusya hükümetinin bizim için bir şeyler yapmasını umuyoruz. Burada kalmak istemiyoruz” diye konuştu.

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