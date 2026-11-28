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İskoçya'nın başkenti Edinburgh'dan Londra'ya gitmek üzere havalanan EasyJet'e ait yolcu uçağında kalkıştan kısa süre sonra motor arızası yaşandı. Uçakta acil durum ilan edilirken, havada daireler çizen Airbus A321neo tipi uçak yaklaşık 45 dakika sonra güvenli şekilde iniş yaptı. Uçaktaki yolcular ve yerdeki görgü tanıkları, arıza sırasında büyük bir patlama sesi duyduklarını söyledi.

KALKIŞTAN 2 DAKİKA SONRA MOTOR DURDU

Daily Mail gazetesinin haberine göre, EasyJet'in EZY816 sefer sayılı uçağı perşembe günü saat 21.00'den kısa süre önce Edinburgh Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere havalandı. Ancak uçak, tırmanış aşamasındayken motor arızası yaşadı. Hem yolcular hem de yerdeki görgü tanıkları şiddetli bir patlama sesi duydu. Yaklaşık 16 kilometre öteden de duyulan ses, bazı kişiler tarafından "büyük bir av tüfeği" sesine benzetildi.

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Uçak Güvenliği Ağı'nın paylaştığı bilgilere göre, uçağın birinci motoru kalkıştan yaklaşık iki dakika sonra durdu. Uçak İletişim Adresleme ve Raporlama Sistemi'ne gönderilen mesajlarda, motor kapatılmadan önce egzoz gazı sıcaklığının da belirlenen sınırı aştığı bildirildi.

Pilot, uluslararası havacılıkta genel acil durumlar için kullanılan Squawk 7700 kodunu etkinleştirdi. Bu kod, hava trafik kontrol merkezlerini ve yakındaki radar istasyonlarını uçağın acil müdahale gerektiren bir durumla karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor.

UÇAK 45 DAKİKA BOYUNCA HAVADA DAİRELER ÇİZDİ

Uçuş radarına yansıyan bilgilere göre, 235 yolcu kapasiteli Airbus A321neo tipi uçak, Edinburgh üzerinde bir süre daireler çizerek uçtu. Pilot, gerekli işlemlerin ardından yaklaşık 45 dakika sonra uçağı güvenli şekilde indirdi.

Uçakta bulunan yolculardan Bradley Jennings, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Jennings, duydukları patlama sesini "kesinlikle korkunç" olarak nitelendirdi.

Patlamanın ardından kendisinin ve eşinin uzun süre ne olduğunu anlayamadığını belirten Jennings, "30 dakika boyunca ne olup bittiğinden habersiz kaldık ve mürettebattan ya da pilottan herhangi bir bilgi alamadık" dedi.

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Jennings, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yanlış bir şey yaptıklarını söylemiyorum. Bu olay sırasında eşim panik atak geçirdi ve personel harika davrandı. Sakin ve güven vericiydiler. Sanırım onlar için de ürkütücü bir durumdu. O durumda bulunmak, neler olup bittiğini bilmemek kesinlikle dehşet verici."

Uçaktaki başka bir kadın yolcu da yaşananları "hayatında başından geçen en korkunç şey" olarak tanımladı.

Footage shows the easyJet Airbus A321neo on its final approach to Edinburgh Airport this evening following a suspected engine failure shortly after takeoff. The aircraft successfully landed 53 minutes after departure. 🎥 Credit: @jenzzo on X https://t.co/KiDh9EWSiH — Flightdrama (@flightdrama) November 26, 2026

YERDEKİLER DE PATLAMA SESİNİ DUYDU

Uçaktaki arıza, çevrede yaşayanları da korkuttu. Edinburgh çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan bazı kişiler, gökyüzünden gelen şiddetli bir patlama sesi duyduklarını bildirdi.

Bir kadın, duyduğu sesin havai fişek patlamasına benzediğini belirterek, "Uçağın evin üzerine düşeceğini sandım. Çok korktum" ifadelerini kullandı.

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Bir başka görgü tanığı ise "Sesi büyük bir av tüfeği patlaması gibiydi. Sanki bir şey üzerime düşecekmiş gibi hissettim" dedi.

EASYJET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Acil durumun kontrol altına alınmasının ardından pilot, yolculara uçağın sol tarafındaki motorda arıza meydana geldiğini bildirdi. Uçağın inişinden sonra yolculara, inceleme amacıyla itfaiye ekiplerinin müdahale edeceği bilgisi verildi. Olaydan İskoçya Polisi de haberdar edildi.

EasyJet, Edinburgh'dan Londra Gatwick'e giden EZY816 sefer sayılı uçuşun teknik bir sorun nedeniyle kalkış yaptığı havalimanına geri dönmek zorunda kaldığını doğruladı.

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Şirket sözcüsü, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uçak, normal bir şekilde iniş yaptı ve prosedürlere uygun olarak, yalnızca bir önlem niteliğinde acil durum ekipleri tarafından karşılandı."

Şirket, yolcuların aynı akşam Londra Gatwick'e ulaşabilmesi için yedek bir uçak ayarladı. EasyJet ayrıca yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin öncelikleri olduğunu, uçaklarını üreticilerin belirlediği bakım ve işletme kurallarına uygun şekilde kullandıklarını bildirdi.

Edinburgh Havalimanı sözcüsü de ekiplerin standart prosedürler kapsamında uçaktaki soruna müdahale ettiğini belirterek, uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını ve havalimanı operasyonlarında herhangi bir aksama yaşanmadığını açıkladı.