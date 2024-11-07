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Yolcu otobüsü toprak altında kaldı: 4 ölü

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#Kamerun#Yolcu Otobüsü#Yağış
Yolcu otobüsü toprak altında kaldı: 4 ölü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 10:38

Kamerun'un Batı Eyaleti'nde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 3 yolcu otobüsü ve birçok işçi toprak altında kaldı. Yetkililer, olayda 4 kişinin öldüğünü, 50 kişiden hala haber alamadıklarını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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Kamerun’da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde 3 yolcu otobüsü ve çok sayıda işçi toprak altında kaldı.

Kamerun Bayındırlık Bakanı Emmanuel Nganou Djoumessi, ülkenin Batı Eyaleti’ndeki Dschang şehriyle Douala'yı birbirine bağlayan otoyolun bir bölümü olan felaket bölgesini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada şiddetli yağışların ardından Salı günü toprak kaymasına yol açtığını söyledi.

Olayın ardından toprak altından 4 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını söyleyen Djoumessi, çok sayıda kişinin toprak altında olduğunu dile getirdi.

Kamerunlu yetkililer ise, olayın ardından 50 kişiden haber alınamadığını bildirdi.

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#Kamerun#Yolcu Otobüsü#Yağış

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