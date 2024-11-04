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Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 36 ölü

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#Hindistan#Otobüs#Kaza
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 36 ölü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 11:41

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti. Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, kazada ölenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini ve yaralılara maddi yardım yapılacağını duyurdu.

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Hindistan'da yolcu otobüsü sabah saatlerinde kaza yaptı. Uttarakhand eyaletinde 50 yolculu otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti. Almora bölgesinde 200 metre derinliğindeki vadiye düşen otobüste çok sayıda kişi yaralanırken, bazı yolcuların otobüsün camından nehre fırladığı aktarıldı.

Polis, otobüsün 42 kişilik olduğunu belirtirken, kazanın sebebinin aşırı yüklemeden kaynaklı olabileceğini aktardı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, can kaybının aratabileceği bildirildi.

 

"ÖLENLERİN AİLELERİNE TAZMİNAT ÖDENECEK"

Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami yaptığı açıklamada “Almora'da meydana gelen talihsiz otobüs kazasında yolcuların hayatını kaybettiğine dair çok üzücü haberler aldık. Bölge yönetimine yardım ve kurtarma operasyonlarını hızlı bir şekilde yürütmesi talimatı verildi. Gerekli olduğu takdirde ağır yaralı yolcuların hava yoluyla taşınması için de talimat verildi” ifadelerini kullandı. Bölgesel Ulaştırma Ofisi yetkililerinin görevden uzaklaştırılması talimatını verdiğini kaydeden Dhami, ölenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini, yaralılara ise maddi yardım yapılacağını belirtti.

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#Hindistan#Otobüs#Kaza

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