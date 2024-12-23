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Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 9 ölü, 15 yaralı

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#İran#Otobüs#Yakıt Tankeri
Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 9 ölü, 15 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 15:47

İran'da, 24 kişilik yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı. Kazan sonucunda 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. İran Karayolu Trafik Operasyonları Başkanı Behruz Hanpur, yaralıların ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiğini ifade etti. 

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İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı.

İran Karayolu Trafik Operasyonları Başkanı Behruz Hanpur, Zahidan kentinden Gürgan kentine gitmek üzere yola çıkan 24 kişilik yolcu otobüsünün Sefidabeh-Zahedan kara yolunda kaza yaptığını açıkladı.

Kazanın yerel saatle 10.15’te meydana geldiğini ifade eden Hanpur, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını söyledi.

Kaza yerine çok sayıda kurtarma ve yardım ekiplerinin gönderildiğini belirten Hanpur, yaralıların ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiğini ifade etti. 

Hanpur, ilk belirlemelere göre kötü arazi şartları ve tanker şoförünün ani manevrası nedeniyle kazanın meydana geldiğini, ancak kapsamlı soruşturmanın henüz devam ettiğini bildirdi.

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#İran#Otobüs#Yakıt Tankeri

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