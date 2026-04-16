Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü

Ekvador’da bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması büyük bir faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda kişi hayatını kaybederken, yaralılar için bölgede yoğun müdahale başlatıldı.

Acil Durum Servisi’nden yapılan açıklamada, Azuay eyaletine bağlı Cuenca-Molleturo kara yolunda ilerleyen yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandığı bildirildi.

YARALILARDAN BAZILARININ DURUMU AĞIR

İlk belirlemelere göre kazada 11 kişi yaşamını yitirirken, bazıları ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.