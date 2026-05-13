Yolcu gemisinde norovirüs endişesi: 1700 kişi için karantina kararı verildi

Fransa’nın Bordeaux limanında demirli bulunan Ambassador Cruise Line şirketine ait Ambition adlı yolcu gemisinde norovirüs salgını tespit edildi. Yaklaşık 1700 yolcunun bulunduğu kruvaziyer gemisi karantinaya alındı. Gemideki yolcuların mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri göstermesi üzerine sağlık ekipleri harekete geçti.









İlk incelemelerde vakaların norovirüs kaynaklı olabileceği değerlendirilirken, kesin nedenin belirlenmesi için laboratuvar analizlerinin sürdüğü bildirildi.

50 KİŞİDE NOROVİRÜS BELİRTİLERİ TESPİT EDİLDİ

Yetkililerin açıklamasına göre, bir yolcunun norovirüs şüphesiyle hayatını kaybetmesinin ardından gemideki 1700’den fazla yolcu ve mürettebat karantinaya alındı. Sağlık yetkilileri, 90 yaşındaki bir yolcunun öldüğünü ve yaklaşık 50 kişinin norovirüs belirtileri gösterdiğini duyurdu.

Ambassador Cruise Line şirketine ait gemi, salı günü Bordeaux limanına demirlemişti. Gemideki yolcu sayısının 1233’ü İngiltere veya İrlanda’dan geliyor. Norovirüs, kusma ve ishale neden olan ve oldukça bulaşıcı bir gastroenterit türü olarak biliniyor.

GEMİ 3 FARKLI NOKTAYA UĞRAMIŞTI

AFP'nin bildirdiğine göre Ambition gemisi, 6 Mayıs’ta Shetland Adaları’ndan ayrıldıktan sonra Kuzey İrlanda’daki Belfast, İngiltere’deki Liverpool ve Fransa’daki Brest limanlarında mola verdi. Gemi, bu durakların ardından Bordeaux’ya ulaşmıştı. Sağlık krizi öncesinde geminin buradan İspanya’ya hareket etmesi planlanıyordu.

KARANTİNA ÖNLEMLERİ DEVREDE

Fransız sağlık yetkilileri, norovirüs şüphesi taşıyan yolcuların durumunu yakından izliyor. Gemideki yaklaşık 50 kişide hastalığın tipik belirtileri olan kusma ve ishal gözlemlenirken, 90 yaşındaki yolcunun ölüm nedeni olarak norovirüs ihtimali üzerinde duruluyor.

Yetkililer, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla gemideki tüm yolcu ve mürettebatın karantinaya alındığını bildirdi.

FLORİDA'DA 115 KİŞİ NOROVİRÜSE YAKALANDI

ABD’de Florida eyaletindeki Fort Lauderdale limanından hareket eden Caribbean Princess yolcu gemisinde de norovirüs salgını yaşandı. CDC, 100’den fazla yolcu ve mürettebat üyesinin virüse yakalandığını bildirdi. Gemide 102 yolcu ile 13 mürettebat üyesinin hastalandığı duyuruldu.

NBC Florida'nın haberine göre yetkililer, gemide kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının başlatıldığını duyurarak, salgının ardından gemide hijyen önlemlerinin artırıldığını açıkladı. Caribbean Princess’in 29 Nisan’da Port Everglades’ten ayrıldığı, 11 Mayıs’ta ise Port Canaveral’a ulaşmasının planlandığı belirtildi.

CDC, norovirüsün özellikle temas ve kontamine yüzeyler yoluyla hızla yayılabildiğine dikkat çekti.

CDC SALGININ BOYUTUNU AÇIKLADI

CDC tarafından paylaşılan verilere göre gemide bulunan yolcuların yaklaşık yüzde 3,3’ü hastalıktan etkilendi. Mürettebat arasında ise enfeksiyon oranının yüzde 1,2 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Salgının ardından gemi yönetiminin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtildi. Yetkililer, ortak kullanım alanlarında ek hijyen uygulamalarının devreye alındığını ifade etti.

NBC6’nın konuya ilişkin açıklama almak amacıyla Princess Cruises şirketiyle iletişime geçtiği bildirildi. Şirketten ise henüz resmi bir değerlendirme paylaşılmadı.

HER YIL 3,7 MİLYON KİŞİYİ ETKİLİYOR, KOLAYCA MUTASYONA UĞRUYOR

Genellikle kış aylarında ortaya çıkan ve zaman zaman grip vakalarıyla birlikte ülkemizde de görülen norovirüs, her yıl tahmini 3,7 milyon kişiyi etkiliyor. Dünya genelinde ise virüs nedeniyle yaklaşık 200 bin ölüm meydana geliyor. Imperial College London bünyesinde moleküler viroloji alanında öğretim görevlisi olarak görev yapan Lucy Thorne’a göre norovirüs, grip ve Covid-19 gibi diğer virüsler gibi kolayca mutasyona uğrayabiliyor.

‘OLDUKÇA BULAŞICI VE MİDE-BAĞIRSAK SİSTEMİNİ ETKİLİYOR’

Daha önce Hurriyet.com.tr’den İsmail Sarı’ya konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, virüse dair şu bilgileri paylaşmıştı:

“Norovirüs güçlü bir virüs olarak kabul edilir çünkü oldukça bulaşıcı ve mide-bağırsak sistemini etkiler. İnsanların birbirleriyle temas etmesi, enfekte yüzeylere dokunulması veya virüs bulaşmış yiyecek ve içeceklerin tüketilmesiyle kolayca yayılır. Ayrıca virüs, vücut dışında yüzeylerde günlerce canlı kalabildiği için de hızla yayılabiliyor.”

BELİRTİLERİ NELER?

Hastalığın belirtileriyle ilgili de konuşan Doç. Dr. Diktaş, “Grip gibi üst solunum yolu semptomlarından en ayırt edici belirtileri; ani başlayan şiddetli mide bulantısı, kusma ve ishaldir. Karın ağrısı, halsizlik ve bazen hafif ateş de eşlik edebilir. Her yaş grubunu etkileyebilse de özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde hastalık daha ağır seyrediyor. Örneğin yaşlı bireylerde dehidrasyon riski daha yüksek. Bu nedenle daha dikkatli olunmalı” ifadelerini kullanmıştı.

NOROVİRÜS NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?

Norovirüsün spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Ancak belirtiler yönetilerek hastanın rahatlaması sağlanıyor. Genellikle 1-3 gün içinde semptomlar azalarak kayboluyor. Fakat bu süreçte bol sıvı tüketimi ve istirahat önemli. Çoğu insan kendiliğinden iyileşiyor ama özellikle çocuklar ve yaşlılarda dikkatli olunması gerekiyor.