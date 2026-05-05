Yolcu gemisinde hantavirüs salgını! 3 kişi öldü

Gemi, salgın şüphesinin ortaya çıktığı sırada Atlantik Okyanusu’nda Yeşil Burun Adaları açıklarında seyrediyordu. Arjantin’den 150 yolcuyla yola çıkan gemideki ölümler Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından doğrulandı. Hayatını kaybedenler arasında 69 ve 70 yaşlarında Hollandalı bir çift bulunurken, bir yolcunun cenazesinin hâlâ gemide olduğu bildirildi.

69 yaşındaki bir İngiliz yolcu, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde yoğun bakımda tutuluyor. Kruvaziyer şirketi, iki mürettebatın acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu ancak Cape Verde’de karaya çıkmalarına izin verilmediğini bildirdi. Kemirgenlerin taşıdığı virüsün uzun kuluçka süresi (1–8 hafta) yeni vakalar ihtimalini güçlendiriyor. Yolcuların gemiye binmeden önce enfekte olmuş olabileceği de değerlendiriliyor.