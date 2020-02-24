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Haber Giriş: 24.02.2020 - 10:40,Son Güncelleme:/

Yola düşen kadın ölümden kıl payı kurtuldu

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Yola düşen kadın ölümden kıl payı kurtuldu
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Rusya’da yere düşen kadın, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’ne bağlı Rostov şehrinde genç bir kadın yol kenarından yürürken otobüs duraklarının olduğu bölüme ilerledi.

Yürürken sendelemeye başlayan kadın önce kaldırıma takıldı ardından yolun ortasına yığıldı. O sırada yolda ilerleyen otobüs yere düşen kadını teğet geçti. Otobüsün ardından yoldan geçen araçlar da yavaşlayarak kadına çarpmamaya çalıştı. Kadın daha sonra güçlükle yerden kalktı.

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