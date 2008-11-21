'Yoksullar zenginlerin açgözlülüğünden korunmalı'

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Hindistan'da iktidardaki Kongre Partisi'nin lideri Sonya Gandi, partinin 5 ay sonra yapılacak genel seçimlerdeki önceliklerinin ele alındığı konferansta yaptığı konuşmada, yoksulların hiçbir ilgilerinin olmadığı krizin etkilerinden ve "zenginlerin açgözlülüğünden korunmaları gerektiğini" söyledi.

Gandi'nin sözleri, Mayıs'ta yapılacak seçimlerde merkez-sol bir tutum takınacağının ve ekonomik liberalleştirmeye karşı ihtiyatlı tutumunun ifadesi olarak yorumlandı.



Sonya Gandi, "Özgür bir toplum olarak, refah peşinde koşma özgürlüğüne inanıyoruz. Ama bu sosyal adalet pahasına olmamalıdır. Liberalleştirme anlamlı, fakat sert olmayan bir çerçevede yapılmalıdır" dedi.



Küresel ekonomik krize karşı alınacak önlemlerin toplumun korumasız kesimlerine zarar vermemesi gerektiğini belirten Gandi, "Bu kesimlerin süslü mali araçlarla hiçbir ilgisi yoktur. Öyleyse, bankerler ve iş adamlarının kontrolsüz açgözlülüklerinin kurbanı bu kesimler mi olmalı? Bir azınlığın para hırsının çoğunluğun sefaletine yol açmasına izin mi verilmeli?" diye konuştu.



Aynı konferansta Gandi'den önce konuşan Başbakan Manmohan Singh ise daha iş dünyası yanlısı bir tutum takındı ve hükümetinin büyüme ve hür teşebbüsü garanti altına almak için her türlü kamusal politika aracını kullanacağını söyledi.



Buna karşın, kamu sektörünün kriz zamanlarında Hindistan ekonomisine istikrar sağladığını belirten ve buna örnek olarak kayınvalidesi eski Başbakan İndra Gandi'nin bankaları devletleştirme kararını gösteren Sonya Gandi, "Her geçen gün bu karardaki bilgeliğe tanık oluyoruz" dedi.

