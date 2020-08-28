Yok böyle servet 202 milyar dolar

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon’un sahibi ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos yeni bir rekor kırdı. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Amazon CEO’su Bezos’un serveti 202 milyar doları buldu. Bezos’un çoğunluğu Amazon hisse senedi şeklinde olan serveti, şirketin hisselerinin geçtiğimiz yıllarda tavan yapmasıyla beraber yükselişe geçti.

PANDEMİ ONA YARADI

Bezos, servetinin 150 milyar doları geçmesiyle 2018’de dünyanın en zengin kişisi olmuştu. Korona salgını da Bezos’a yaradı. Pandemi nedeniyle tüm dünyanın karantinaya girmesiyle Amazon’a talep patladı ve şirketin piyasa değeri 1.7 trilyon dolara ulaşarak Apple’ın ardından ABD’nin en değerli ikinci şirketi oldu.

BILL GATES’İN ÖNÜNDE

Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Bill Gates’in 124 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Onları 115 milyar dolarla Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve 101 milyar dolarlık servetiyle Tesla’nın CEO’su Elon Musk takip ediyor.