Yok böyle ikramiye!

ABD merkezli internet alışveriş mağazası Amazon’un, pandemi döneminde artan gelirleri karşılığında çalışanlarına ikramiye vereceği bildirildi. ABD ve İngiltere’deki depo çalışanlarına verilmesi planlanan ikramiyeler, tam zamanlı çalışanlar için 300 dolar/sterlin, yarı zamanlı çalışanlar için ise 150 dolar/sterlin olarak hesaplandı. 1-31 Aralık tarihleri arasında yapılacak ödemelerin toplamının 500 milyon dolar olduğu belirtildi.

1 YILDA KÂRINI 3’E KATLADI

Jeff Bezos



Pandeminin başından bu yana internet üzerinden alışverişin patlama yapması nedeniyle şirket, kârını bir yıl içinde üçe katlayarak 2.1 milyar dolardan 6.3 milyar dolara çıkardı. Amazon’un sahibi Jeff Bezos, bu süreçte servetine de servet katarak, 182 milyar dolarla dünyanın en zengin kişisi unvanını pekiştirdi. Bezos, pandemi döneminde müşterilerin temel ihtiyaçlarını karşıladıkları için şirket çalışanlarına övgüler yağdırmıştı.

İkramiye haberini ise, şirketin dünya çapındaki operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Dave Clark, blog yazısıyla duyurdu.

‘MİNNETTARLIĞIMIZIN GÖSTERGESİ’

Clark “Toplumlarına hizmette hayati rol oynamaya devam eden takımlarımıza minnettarım. Noel yaklaşırken bu minnettarlığımızı, toplamı 500 milyon dolardan fazla tutan özel bir ikramiyeyi ön cephede görev alan çalışanlarımıza vererek paylaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Pandemi sürecinde Amazon, depolarındaki çalışma koşulları nedeniyle zaman zaman eleştirilere hedef olmuştu.